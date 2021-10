Ecobat acquiert le distributeur de batteries Emrol au Benelux

L'acquisition diversifie la position d'Ecobat en Europe en tant que leader du stockage d'énergie en s'étendant aux nouveaux marchés de l'e-mobilité et de la force motrice

IRVING, Texas, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Ecobat, le leader mondial du recyclage des batteries, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis Emrol, un distributeur de batteries industrielles basé en Belgique.

« L'acquisition d'Emrol complète parfaitement nos opérations actuelles, ce qui permet à Ecobat de servir ses clients en Europe avec des solutions et des services plus diversifiés en matière de stockage d'énergie », a déclaré Jimmy Herring, PDG d'Ecobat. « En tant que distributeur de premier plan de solutions de force motrice utilisées dans des applications industrielles, cette acquisition stratégique d'Emrol souligne la poursuite de notre stratégie de croissance d'Ecobat Battery à travers l'Europe. »

Cette acquisition étend la présence d'Ecobat dans toute la région du Benelux et diversifie l'offre de batteries d'Ecobat dans les secteurs verticaux non automobiles tels que la force motrice et les marchés de niche de l'e-mobilité. De plus, Emrol distribue une gamme de types de batteries, notamment des batteries lithium-ion, qui renforceront la position de leader d'Ecobat en Europe.

« En rejoignant l'équipe d'Ecobat, nous unissons nos forces avec le leader mondial des solutions de batteries, renforçant ainsi notre offre aux clients et améliorant notre capacité à distribuer des batteries dans une région géographique plus large », a déclaré Pieter Jacobs, directeur général d'Emrol.

Le marché de l'e-mobilité connaît une croissance rapide, avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser 700 milliards de dollars d'ici 2030 (selon Precedence Research). Avec cette acquisition, Ecobat est bien positionné pour faire partie de la croissance future de ce marché.

À propos d'Ecobat

Un leader dans la collecte, le recyclage, la production et la distribution de ressources de stockage d'énergie essentielles à la vie moderne. Des batteries utilisées dans les véhicules et les infrastructures d'énergie renouvelable aux systèmes d'alimentation de secours qui soutiennent les hôpitaux et les centres de données, les matériaux que nous recyclons et produisons sont des composants essentiels des technologies développées pour répondre aux besoins de stockage d'énergie dans le monde. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques et leur dépendance aux batteries, nous développons continuellement nos services de gestion de la collecte et du recyclage. Tout cela fait partie de notre engagement à protéger la planète pour tous.

À propos d'Emrol

Emrol a été fondée en 1981 et est un distributeur au Benelux de batteries au plomb, de batteries et de chargeurs lithium-ion pour des applications industrielles, motrices et de secours. Nous sommes un fournisseur de premier plan pour le nettoyage, le golf, les chariots élévateurs, les nplateformes élévatrices et de nombreuses autres applications. Emrol développe et fabrique également des solutions électroniques sur mesure.

