Ecobat nomeia novo diretor financeiro

IRVING, Texas, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ecobat, líder global em reciclagem de baterias, anunciou a nomeação de Lloyd McGuire como diretor financeiro. Como um membro fundamental da equipe executiva, Lloyd McGuire supervisionará todas as operações financeiras da Ecobat, incluindo contabilidade, relatórios financeiros, impostos, controle de negócios e tesouraria. Ele gerenciará todos os aspectos relacionados a questões financeiras e tomada de decisões.

"Lloyd tem um histórico comprovado de uso de informações financeiras para transformar estratégias de negócios. Temos muita sorte de contar com sua liderança nas operações financeiras de nossa organização à medida que continuamos a tornar os negócios de baterias mais seguros e sustentáveis", disse Marcus Randolph, CEO da Ecobat.

Lloyd McGuire conta com mais de 15 anos de experiência multidisciplinar, incluindo funções como consultor de recuperação de negócios, consultor de reestruturação financeira e advogado de empresas públicas e privadas, de crédito, partes não garantidas e entidades governamentais. Mais recentemente, ele atuou como parceiro de finanças corporativas e reestruturação na FTI Consulting. Antes dessa função, McGuire trabalhou na GSO Capital Partners do Blackstone Group depois de servir na ativa no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos como assessor jurídico militar. Enquanto esteve no exército, ele se concentrou em litígios e foi enviado para o Afeganistão com um batalhão de infantaria, atuando como assessor jurídico do comandante em questões como lei fiscal, investigações, operações relacionadas a prisioneiros e direito de guerra. Ele fez bacharelado na Southwestern University, doutorado na Universidade da Carolina do Sul e tem um MBA da Texas A&M University. Ele é membro do Texas Bar, South Carolina Bar e District of Columbia Bar e atua no conselho consultivo do MBA da Texas A&M.

Lloyd McGuire se une a outros seis líderes seniores que têm décadas de experiência global e dedicação inigualável para liderar a Ecobat conforme a empresa continua a transformar o armazenamento de energia. Ele ingressou oficialmente na equipe em 19 de setembro de 2022, na função de diretor financeiro.

Sobre a Ecobat

a Ecobat é a maior recicladora de baterias do mundo. Reciclamos totalmente cerca de 70 milhões de baterias automotivas de chumbo a cada ano. Por quase um século, a Ecobat vem tornando o negócio de baterias mais seguro e sustentável. Agora, continuamos a inventar maneiras de aproveitar o chumbo, o lítio e outros materiais que alimentam a vida cotidiana com mais eficiência. Para mais informações sobre como estamos transformando o armazenamento de energia, acesse www.ecobat.com.

FONTE Ecobat

