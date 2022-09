Ecobat nomme un nouveau directeur financier

IRVING, Texas, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat , leader mondial du recyclage des batteries, annonce la nomination de Lloyd McGuire au poste de directeur financier. En tant que membre clé de l'équipe de direction, M. McGuire supervisera toutes les opérations financières d'Ecobat, y compris la comptabilité, les rapports financiers, la fiscalité, le contrôle commercial et la trésorerie. Il gérera tous les aspects des questions financières et de la prise de décisions.

« Lloyd McGuire a fait ses preuves en utilisant ses connaissances financières pour transformer les stratégies commerciales. Nous sommes extrêmement chanceux de l'avoir à la tête des opérations financières de notre organisation. Il nous accompagne efficacement alors que nous continuons à rendre le secteur des batteries plus sûr et plus durable », a déclaré Marcus Randolph, PDG d'Ecobat.

M. McGuire possède plus de 15 ans d'expérience interfonctionnelle, notamment à titre de consultant en redressement d'entreprise, de conseiller en restructuration financière et d'avocat pour des entreprises publiques et privées, des prêteurs, des parties non garanties et des entités gouvernementales. Plus récemment, il a été associé en financement d'entreprise et en restructuration chez FTI Consulting. Auparavant, M. McGuire a fait un stage chez GSO Capital Partners du Blackstone Group après avoir servi activement dans le Corps des Marines des États-Unis à titre de juge-avocat. Pendant son service militaire, il s'est concentré sur les litiges et a été déployé en Afghanistan avec un bataillon d'infanterie, agissant à titre de conseiller juridique du commandant sur des questions comme le droit fiscal, les enquêtes, les opérations de détention et le droit de la guerre. Il est titulaire d'un baccalauréat de la Southwestern University, d'un J.D. de l'Université de Caroline du Sud et d'une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Texas A&M University. Il est membre du barreau du Texas, du barreau de la Caroline du Sud et du barreau du District of Columbia, et fait partie du comité consultatif Texas A&M M.B.A.

M. McGuire rejoint six autres hauts dirigeants, qui représentent des décennies d'expérience mondiale et font preuve d'un engagement extraordinaire au service d'Ecobat, en cette période cruciale de transformation du stockage de l'énergie. M. McGuire se joindra officiellement à l'équipe le 19 septembre 2022 et occupera les fonctions de directeur financier.

À propos d'Ecobat

Ecobat est le plus grand recycleur de batteries au monde. Chaque année, nous recyclons entièrement près de 70 millions de batteries de voiture au plomb. Depuis près d'un siècle, Ecobat rend le secteur des batteries plus sûr et plus durable. À présent, nous continuons d'inventer de nouveaux modes d'exploitation du plomb, du lithium et d'autres matériaux qui constituent des sources d'énergie plus efficaces pour nos vies quotidiennes. Pour en savoir plus sur la façon dont nous transformons le stockage de l'énergie, consultez le site ci-après : www.ecobat.com .

