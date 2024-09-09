EcoFlow провела Всемирный день бренда в Берлине, продемонстрировав свои инновации | EcoFlow провела Всемирный день бренда в Берлине, продемонстрировав инновации, которые расширяют возможности более чем миллиона европейских пользователей

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, лидер в области портативных источников питания и возобновляемых источников энергии, 5 сентября провела первый День энергии EcoFlow в историческом музее промышленности Schöneweide в Берлине. Мероприятие, приуроченное к 100-летию выставки IFA, ознаменовало собой первый эпизод всемирной инициативы бренда EcoFlow и предложило пользователям, партнерам, средствам массовой информации и инфлюэнсерам возможность предварительного знакомства с будущими продуктами и технологиями EcoFlow.

Харальд Кёлер (Harald Köhler), менеджер по разработке продуктов EcoFlow, подчеркнул важность мероприятия: «Сегодня критически важный момент для компании EcoFlow. Проводя первый День энергии EcoFlow в этом историческом месте, мы не только представляем наши последние инновации, но и помогаем преодолению разрыва между прошлым и будущим энергетики. Наша новая линейка продуктов является важным шагом для удовлетворения меняющихся потребностей наших клиентов. Мы рады продемонстрировать, как наше стремление к простоте, гибкости и надежности способствует формированию будущего мобильных и частных энергетических решений».

Укрепление приверженности европейскому рынку с новыми планами для Германии

С момента выхода на немецкий рынок в 2020 году компания EcoFlow отмечает большой успех по всей Европе. Благодаря постоянно растущему портфелю решений для портативных электростанций, балконных электростанций и солнечных систем для частных домохозяйств, компания уже привлекла более миллиона* пользователей в Европе. Недавно установленные связи, включая партнерские отношения с Tibber and Shelly, подчеркивают этот успех. Компания EcoFlow удостоена нескольких престижных наград, таких как Deutschland Favorit Award и German Innovation Award.

Компания EcoFlow рада дальнейшему расширению своего присутствия на немецком рынке благодаря новому партнерству с поставщиком электроэнергии Rabot Energy. Rabot Energy предлагает своим клиентам возможность значительно снизить расходы на электроэнергию за счет динамически меняющихся в режиме реального времени цен фондового рынка на электроэнергию. Теперь у клиентов EcoFlow есть выбор между динамическими тарифами на электроэнергию от Rabot Energy и нашего первого партнера — Tibber.

Развивая этот успех, компания EcoFlow продолжит расширять свои отношения с местными пользователями и рынками в Германии и Европе. В рамках этой стратегии EcoFlow планирует открыть свой первый немецкий магазин EcoFlow. Кроме того, в Германии построен первый EcoFlow House — инновационное пространство, где клиенты могут непосредственно испытать энергетические решения EcoFlow. Эти инициативы демонстрируют стремление компании играть центральную роль в системе экологичной энергии Европы.

Партнеры хвалят инновации компании, подогревающей интерес к новым продуктам, которые будут представлены на открытии выставки IFA 2024

Мерлин Лоенбург (Merlin Lauenburg), управляющий директор Tibber в Германии, заявил: «Сочетание интеллектуальных энергетических систем и динамических тарифов позволяет потребителям снижать расходы и является важным структурным элементом энергетического перехода. Компания EcoFlow, являясь партнером Tibber, играет важную роль, помогая пользователям рационально и экономно потреблять электроэнергию. Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения нашего партнерства с EcoFlow, чтобы совместно формировать будущее использования электроэнергии».

Ян Рабе (Jan Rabe), генеральный директор Rabot Energy, добавил: «Мы рады работать с EcoFlow, лидером развивающегося глобального рынка экологичных энергетических решений, предлагая наши динамические тарифы на электроэнергию непосредственно через систему управления энергией дома (HEMS) этой компании. Эта полная интеграция позволяет клиентам оптимизировать потребление энергии, снижать расходы и максимизировать долю энергии из возобновляемых источников. Вместе мы гордимся тем, что поддерживаем энергетический переход и предлагаем более умные и экологически чистые решения семьям по всей Германии».

Инновационные продукты, представленные на Дне энергии EcoFlow, были продемонстрированы посетителям IFA 2024 на стенде EcoFlow (зал 2, стенд 116). Компания объявила, что в будущем Дни энергии EcoFlow будут проводиться по всему миру и заинтересованные стороны смогут на них знакомиться с новейшими разработками и анонсами.

Дополнительную информацию об EcoFlow и продукции компании можно найти на веб-сайте www.ecoflow.com.

О компании EcoFlow

EcoFlow — ведущий поставщик экологичных энергетических решений, стремящийся обеспечить энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow стремится стать надежным и проверенным энергетическим партнером для индивидуальных пользователей и семей во всем мире, предлагая удобные энергетические решения на основе возобновляемых источников энергии для использования дома, на природе и в мобильных пространствах. Имея оперативные центры в США, Германии и Японии, компания EcoFlow сегодня обеспечивает энергией более 3 миллионов пользователей на более чем 100 рынках во всем мире.

О компании Tibber

Являясь поставщиком экологически чистой электроэнергии, Tibber помогает своим клиентам экономить электроэнергию и при этом вносить вклад в энергетический переход. Для этого Tibber покупает электроэнергию на бирже и передает ее пользователям (плюс комиссия и сборы), не получая прибыли. С помощью этой новой бизнес-модели компания Tibber на потребляемых киловатт-часах ничего не зарабатывает. Вместо этого приложение Tibber предлагает не только прозрачность, но и правильные инструменты, с помощью которых клиенты Tibber могут снизить собственное потребление. Компания Tibber основана в 2016 году Даниэлем Линденом (Daniel Lindén) и Эджейром Вордалом Акснесом (Edgeir Vårdal Aksnes) и в настоящее время работает в Германии, Норвегии, Швеции и Нидерландах. Подробнее на сайте www.tibber.com.

О компании Rabot

Компания Rabot Energy, основанная в Германии в 2021 году, предлагает динамические тарифы на стопроцентно экологичную электроэнергию. Благодаря оптимизации с использованием искусственного интеллекта и предложению оптовых цен снижение расходов на электроэнергию для клиентов может достигать 40 %. Приложение позволяет интеллектуально управлять устройствами умного дома. Rabot Energy поддерживает домохозяйства и предприятия в процессе энергетического перехода и увеличивает долю потребления экологичной электроэнергии. Наличие более 50 000 клиентов и более 100 сотрудников в Берлине, Гамбурге и Мюнхене позволяет компании Rabot Energy приближать будущее энергии из возобновляемых источников. Более подробную информацию можно найти на сайте www.rabot-charge.de.

* Данные получены из внутренних отчетов.

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