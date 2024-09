EcoFlow lance sa journée mondiale de marque à Berlin pour présenter des innovations qui autonomisent plus d'un million d'utilisateurs européens

DÜSSELDORF, Allemagne, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, un chef de file des solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, a organisé le premier EcoFlow Power Day le 5 septembre au musée industriel historique Schöneweide à Berlin. L'événement, qui coïncide avec le 100e anniversaire de l'IFA, a marqué la première étape de l'initiative de marque mondiale d'EcoFlow, offrant un aperçu des futurs produits et technologies d'EcoFlow aux utilisateurs, partenaires, médias et influenceurs.

Harald Köhler, responsable du développement des produits chez EcoFlow, souligne l'importance de l'événement : « Aujourd'hui est un moment charnière pour EcoFlow. En organisant le premier EcoFlow Power Day dans ce lieu historique, nous ne présentons pas seulement nos dernières innovations, mais nous jetons également un pont entre le passé et l'avenir de l'énergie. Notre nouvelle gamme de produits constitue une étape importante pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Nous sommes ravis de montrer comment notre engagement en faveur de la simplicité, de la flexibilité et de la fiabilité façonne l'avenir des solutions énergétiques mobiles et privées ».

Renforcement de l'engagement sur le marché européen avec de nouveaux projets pour l'Allemagne

Depuis son entrée sur le marché allemand en 2020, EcoFlow a connu un grand succès dans toute l'Europe. Avec un portefeuille de solutions en constante progression pour les stations électriques portables, les stations de balcon et les systèmes solaires pour les particuliers, l'entreprise a déjà séduit plus d'un million* d'utilisateurs en Europe. Des collaborations récentes, notamment des partenariats avec Tibber et Shelly, soulignent ce succès. EcoFlow a reçu plusieurs prix prestigieux tels que le Deutschland Favorit Award et le German Innovation Award.

EcoFlow a le plaisir de renforcer sa présence sur le marché allemand grâce à un nouveau partenariat avec le fournisseur d'électricité Rabot Energy. Rabot Energy offre à ses clients la possibilité de réduire sensiblement leurs coûts d'électricité grâce aux prix dynamiques en temps réel de l'électricité sur le marché boursier. Les clients d'EcoFlow ont désormais le choix entre les tarifs d'électricité dynamiques de Rabot Energy ou de notre premier partenaire Tibber.

Fort de ce succès, EcoFlow continuera à développer ses relations avec les utilisateurs et les marchés locaux en Allemagne et en Europe. Dans le cadre de cette stratégie, EcoFlow prévoit d'ouvrir son premier magasin EcoFlow en Allemagne. En outre, la première EcoFlow House a été construite en Allemagne. Il s'agit d'un espace innovant où les clients peuvent découvrir directement les solutions énergétiques d'EcoFlow. Ces initiatives témoignent de l'engagement de l'entreprise à jouer un rôle central dans le paysage européen de l'énergie durable.

Les partenaires font l'éloge de ces innovations alors que l'entreprise annonce de nouveaux produits pour le lancement de l'IFA 2024

Merlin Lauenburg, directeur général pour l'Allemagne chez Tibber, déclare : « La combinaison de systèmes énergétiques intelligents et de tarifs dynamiques permet aux consommateurs de réaliser des économies et constitue un élément important de la transition énergétique. En tant que partenaire de Tibber, EcoFlow joue un rôle important en aidant les utilisateurs à utiliser l'électricité de manière intelligente et rentable. Nous nous réjouissons à la perspective d'étendre notre partenariat avec EcoFlow pour façonner ensemble l'avenir de la consommation d'électricité ».

Jan Rabe, CEO de Rabot Energy, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler avec EcoFlow, un leader mondial émergent dans le domaine des solutions énergétiques durables, pour offrir nos tarifs d'électricité dynamiques directement par l'intermédiaire de leur système de gestion de l'énergie domestique (HEMS). Cette intégration permet aux clients d'optimiser leur consommation d'énergie, de réduire les coûts et de maximiser la part des énergies renouvelables. Ensemble, nous sommes fiers de soutenir la transition énergétique et d'apporter des solutions plus intelligentes et plus respectueuses de l'environnement aux ménages allemands ».

Les innovations présentées lors de l'EcoFlow Power Day ont été présentées aux visiteurs de l'IFA 2024 sur le stand EcoFlow (hall 2, stand 116). L'entreprise a annoncé que d'autres EcoFlow Power Days seront organisés dans le monde entier, afin de permettre aux parties intéressées de découvrir les dernières actualités de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur EcoFlow et ses produits, veuillez consulter : www.ecoflow.com.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est un chef de file des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, dont la vision est d'alimenter un monde nouveau. Depuis sa création en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique de confiance pour les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d'alimentation accessibles et renouvelables à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a déjà autonomisé plus de trois millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde.

À propos de Tibber

En tant que fournisseur d'électricité verte, Tibber aide ses clients à économiser de l'électricité tout en contribuant à la transition énergétique. Pour ce faire, Tibber achète de l'électricité sur la bourse de l'électricité et la redistribue aux utilisateurs, plus frais et charges, mais sans marge bénéficiaire. Avec ce nouveau modèle commercial, Tibber ne gagne rien sur le kilowattheure consommé. Au lieu de cela, l'application Tibber offre non seulement la transparence, mais aussi les outils adéquats avec lesquels les clients de Tibber peuvent réduire leur propre consommation. Tibber a été fondé en 2016 par Daniel Lindén et Edgeir Vårdal Aksnes et opère actuellement en Allemagne, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, consultez le site www.tibber.com.

À propos de Rabot

Fondé en Allemagne en 2021, Rabot Energy propose des tarifs d'électricité dynamiques avec de l'électricité 100 % verte. Grâce à l'optimisation basée sur l'IA et à la répercussion des prix de gros, les clients réduisent jusqu'à 40 % leurs coûts d'électricité. L'application permet un contrôle intelligent des appareils domestiques intelligents. Rabot Energy soutient les ménages et les entreprises dans la transition énergétique et augmente la part de l'électricité verte dans la consommation d'énergie. Avec plus de 50 000 clients et plus de 100 employés sur les sites de Berlin, Hambourg et Munich, Rabot Energy fait avancer l'avenir de l'énergie durable. Plus d'informations sur www.rabot-charge.de.

*Les données sont issues de rapports internes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499225/image_5016319_37870927.jpg