EcoFlow zainaugurował Globalny Dzień Marki w Berlinie, prezentując innowacje, które stwarzają możliwości dla ponad miliona europejskich użytkowników

DÜSSELDORF, Niemcy, 9 września 2024 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, lider w dziedzinie przenośnych rozwiązań energetycznych i odnawialnych źródeł energii, zorganizował 5 września pierwszy EcoFlow Power Day w historycznym Muzeum Przemysłu Schöneweide w Berlinie. Wydarzenie to, zbiegające się ze 100-leciem targów IFA, stanowiło pierwszy przystanek globalnej inicjatywy marki EcoFlow. Zaproszeni użytkownicy, partnerzy, media i influencerzy mieli okazję zapoznać się z zapowiedziami nadchodzących produktów i technologii firmy.

Harald Köhler, menedżer ds. rozwoju produktów w EcoFlow, podkreślił znaczenie wydarzenia: „Dziś jest kluczowy moment dla EcoFlow. Organizując pierwszy EcoFlow Power Day w tym historycznym miejscu, nie tylko prezentujemy nasze najnowsze innowacje, ale także łączymy przeszłość z przyszłością energetyki. Nasza nowa linia produktów to ważny krok w kierunku zaspokojenia zmieniających się potrzeb naszych klientów. Cieszymy się, że możemy pokazać, jak dbałość o prostotę, elastyczność i niezawodność kształtuje przyszłość rozwiązań energetycznych, zarówno mobilnych, jak i domowych".

Wzmacnianie zasięgu na rynku europejskim dzięki nowym planom dla Niemiec

Od wejścia na rynek niemiecki w 2020 roku EcoFlow cieszy się dużym sukcesem w całej Europie. Dzięki stale rosnącemu portfolio rozwiązań, w tym przenośnym stacjom zasilającym, instalacjom balkonowym oraz systemom solarnym dla gospodarstw domowych, firma przekonała już ponad milion użytkowników w Europie. Niedawne współprace, w tym partnerstwa z Tibber i Shelly, podkreślają ten sukces. EcoFlow zdobyło kilka prestiżowych nagród, takich jak Deutschland Favorit Award oraz German Innovation Award.

EcoFlow z radością ogłasza dalsze rozszerzenie zasięgu na rynku niemieckim dzięki nowemu partnerstwu z dostawcą energii elektrycznej Rabot Energy. Rabot Energy oferuje swoim klientom możliwość znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej dzięki dynamicznym cenom na rynku energii w czasie rzeczywistym. Klienci EcoFlow mają teraz do wyboru dynamiczne taryfy elektryczne od Rabot Energy lub naszego pierwszego partnera, Tibber.

Bazując na tym sukcesie, EcoFlow będzie kontynuować rozwijanie relacji z lokalnymi użytkownikami i rynkami w Niemczech oraz w Europie. W ramach tej strategii EcoFlow planuje otwarcie swojego pierwszego niemieckiego sklepu EcoFlow. Dodatkowo w Niemczech zbudowano pierwsze EcoFlow House – innowacyjną przestrzeń, w której klienci mogą bezpośrednio doświadczyć rozwiązań energetycznych EcoFlow. Te inicjatywy potwierdzają działania firmy na rzecz zdobycia czołowej pozycji na europejskim rynku zrównoważonej energii.

Partnerzy doceniają innowacje, a firma zapowiada nowe produkty na premierę IFA 2024

Merlin Lauenburg, dyrektor zarządzający na Niemcy w Tibber, stwierdził: „Połączenie inteligentnych systemów energetycznych i dynamicznych taryf pozwala konsumentom zaoszczędzić na kosztach i jest istotnym elementem transformacji energetycznej. Jako partner Tibber, EcoFlow odgrywa ważną rolę w pomaganiu użytkownikom w inteligentnym i efektywnym kosztowo korzystaniu z energii elektrycznej. Cieszymy się na dalsze rozwijanie naszej współpracy z EcoFlow, aby wspólnie kształtować przyszłość korzystania z energii elektrycznej".

Jan Rabe, dyrektor generalny Rabot Energy, dodał: „Jesteśmy podekscytowani współpracą z EcoFlow, wschodzącym liderem globalnego rynku rozwiązań zrównoważonej energii, aby oferować nasze dynamiczne taryfy elektryczne bezpośrednio w ramach systemu zarządzania energią w domu (HEMS). Bezproblemowa integracja pozwala klientom optymalizować zużycie energii, obniżać koszty i maksymalizować udział energii odnawialnej. Jesteśmy dumni, że wspólnie wspieramy transformację energetyczną i wprowadzamy inteligentniejsze, bardziej ekologiczne rozwiązania do gospodarstw domowych w całych Niemczech".

Innowacje produktowe zaprezentowane podczas EcoFlow Power Day zostały przedstawione odwiedzającym targi IFA 2024 na stoisku EcoFlow (hala 2, stoisko 116). Firma ogłosiła, że w przyszłości na całym świecie odbędzie się więcej EcoFlow Power Days, podczas których zainteresowani będą mogły zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i zapowiedziami.

Ecoflow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od czasu powstania w 2017 r. firma EcoFlow wypracowuje renomę godnego zaufania producenta rozwiązań do zastosowań indywidualnych i rodzinnych na całym świecie, dostarczając przystępne i bazujące na odnawialnych źródłach rozwiązania energetyczne do zastosowań domowych, zewnętrznych i mobilnych. Obecnie EcoFlow posiada siedziby w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 3 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata.

Tibber

Jako dostawca zielonej energii elektrycznej, Tibber pomaga klientom oszczędzać energię elektryczną i jednocześnie przyczyniać się do transformacji energetycznej. W tym celu Tibber kupuje energię elektryczną na giełdzie energii i przekazuje ją użytkownikom po cenach uwzględniających opłaty i prowizje, ale bez marży. Dzięki temu nowemu modelowi biznesowemu Tibber nie zarabia nic na zużytych kilowatogodzinach. Aplikacja Tibber oferuje nie tylko przejrzystość, ale także odpowiednie narzędzia, dzięki którym klienci Tibber mogą zmniejszyć zużycie. Firma Tibber została założona w 2016 roku przez Daniela Lindéna i Edgeira Vårdala Aksnesa i obecnie działa w Niemczech, Norwegii, Szwecji i Holandii. Więcej informacji na stronie www.tibber.com.

Rabot

Rabot Energy, założona w Niemczech w 2021 roku, oferuje dynamiczne taryfy elektryczne z energią pochodzącą w 100% ze źródeł ekologicznych. Dzięki optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji i zastosowaniu cen hurtowych klienci mogą obniżyć koszty energii elektrycznej nawet o 40%. Aplikacja umożliwia inteligentne zarządzanie urządzeniami smart home. Rabot Energy wspiera gospodarstwa domowe i firmy w transformacji energetycznej, zwiększając udział ekologicznych źródeł w zużywanej energii. Rabot Energy, która posiada ponad 50 000 klientów i zatrudnia przeszło 100 pracowników w Berlinie, Hamburgu i Monachium, napędza zrównoważoną przyszłość energetyczną. Więcej informacji na stronie www.rabot-charge.de.

*Dane pochodzą z raportów wewnętrznych.

