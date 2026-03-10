EcoFlow brengt zijn Intelligent Home Energy Ecosystem naar Solar Solutions Amsterdam 2026 met de lancering van EcoFlow OCEAN 2

AMSTERDAM, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, wereldwijd pionier in draagbare energie en een toonaangevende aanbieder van thuisbatterij-oplossingen in Europa, is aanwezig op Solar Solutions Amsterdam 2026 (10–12 maart, Expo Greater Amsterdam) om zijn volgende stap in residentiële energie te presenteren: "Your Intelligent Home Energy Ecosystem", aangedreven door de next-gen OCEAN 2-serie. Op stand H2 introduceert EcoFlow de nieuwe EcoFlow OCEAN 2: een tweede generatie, driefasig all-in-one thuisenergiesysteem dat zonne-opwek, opslag, back-up en intelligente energiesturing samenbrengt in één schaalbaar platform.

"Nederland is een van Europa's meest volwassen zonnemarkten. De volgende fase in deze ontwikkeling draait om het transformeren van PV naar een écht intelligent thuisenergiesysteem: een systeem dat energie opslaat, optimaliseert en huishoudens ondersteunt terwijl zij verder elektrificeren. Met de lancering van EcoFlow OCEAN 2 op Solar Solutions Amsterdam bieden we installateurs en huiseigenaren een veiliger en beter schaalbaar platform dat klaar is voor dynamische energietarieven, dagelijks energiebeheer én de groeiende vraag naar EV-laden en slimme verwarming," zegt Fito Verdugo, Benelux Country Manager bij EcoFlow."

De aanwezigheid van EcoFlow op Solar Solutions Amsterdam onderstreept ook de groeiende focus op de Nederlandse markt, met een uitbreidend productportfolio voor slimmere en efficiëntere energieopslag en een zich ontwikkelend lokaal partnernetwerk dat installateurs en dealers helpt om een verbonden, toekomstbestendige thuisenergie-ervaring te leveren.

OCEAN 2: het complete systeem voor elke woning en elke installatie

EcoFlow OCEAN 2 is ontwikkeld rond nieuwe OCEAN 2-LFP-batterijpakketten en is verkrijgbaar in configuraties van 6/8/10/12 kW. Het systeem ondersteunt flexibel PV-ontwerp met drie onafhankelijke MPPT's, tot 24 kW PV-ingang en een opstartspanning van 120 V - waardoor huishoudens eerder kunnen opwekken en een betere opbrengst behalen op complexe daken.

OCEAN 2 beschikt over geïntegreerde back-up voor het hele huis (63 A) en een van 0 ms aan de netzijde onder gespecificeerde omstandigheden, zonder extra back-up box. Daarnaast ondersteunt het systeem via ATS ook omvormers en generatoren van derden voor langere uitvalscenario's.

Bewijs dat telt: duurzaamheid, veiligheid en echte prestaties

OCEAN 2 is ontworpen voor langdurig gebruik met 10.000+ batterijcycli en 3,4 kW ontlaadvermogen per 5 kWh batterypack, waardoor meer gelijktijdige belastingen mogelijk zijn binnen dezelfde capaciteit. Het systeem is ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, met IP66-bescherming en een claim van tot 72 uur wateronderdompeling van de onderste batterymodule onder gespecificeerde testcondities. Veiligheid staat centraal, met meerlaagse bescherming en functies zoals AFCI-foutdetectie en uitschakeling.

Gebouwd voor installateurs: snellere inbedrijfstelling, eenvoudiger uitrol, minder servicebezoeken

Het systeem bevat een geïntegreerde slimme meter en ondersteunt snelle commissioning via de EcoFlow Pro-app, met remote monitoring en troubleshooting via een cloud-gebaseerde BMS, automatische SOC-kalibratie/balancering, vroegtijdige waarschuwingen en remote diagnostics — ontworpen om het aantal on-site servicebezoeken te verlagen.

Intelligent HEMS: energiedata omzetten in betere dagelijkse keuzes

Op Solar Solutions Amsterdam presenteert EcoFlow tevens het EcoFlow HEMS (Home Energy Management System). Dit intelligente energiemanagementplatform optimaliseert de volledige energiestroom in huis - van zonne-opwek en batterijopslag tot huishoudelijk verbruik en netinteractie - op basis van het unieke energieprofiel van iedere woning.

Het systeem ondersteunt meer dan 500 integraties met dynamische energietarieven, biedt zeer nauwkeurige zonne- en verbruiksvoorspellingen en is ontworpen voor naadloze systeemintegratie via Cloud API en Modbus. VPP-readiness maakt integraal deel uit van de ecosysteem-roadmap.

Met open cloud- en lokale API's is EcoFlow-hardware bovendien ontworpen om te koppelen met HEMS-oplossingen van derden en deel te nemen aan geavanceerde energieprogramma's, zoals imbalance trading. Via een aankomende cloudintegratie met Tibber kunnen PowerOcean- en OCEAN 2-klanten hun batterij slim inzetten - door optimalisatie op dynamische tarieven te combineren met Tibbers trading-functie en grid rewards.

Ontmoet EcoFlow op Solar Solutions Amsterdam 2026

EcoFlow presenteert zijn Intelligent Home Energy Ecosystem en de nieuwe OCEAN 2 op Solar Solutions Amsterdam 2026 (10-12 maart) in Expo Greater Amsterdam, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen, stand H2. Bezoekers kunnen het EcoFlow-team ter plaatse ontmoeten om installer partnerships, dealer-kansen en thuisenergie-use-cases in Nederland te bespreken.

Over EcoFlow

EcoFlow is een wereldwijde pionier in milieuvriendelijke energieoplossingen, die het voortouw neemt bij de overgang naar slimmere, schonere en onafhankelijkere energie. EcoFlow werd opgericht in 2017 en is de 1 in slimme thuisenergieopslagoplossingen, waarmee miljoenen gebruikers in staat worden gesteld om de controle over hun energie thuis en daarbuiten te nemen. Met operationele hoofdkantoren in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio en Birmingham en een bedrijfs- en datacenter in Singapore, opereert EcoFlow als een wereldwijd ecosysteem dat onderzoek, operaties en productie omvat. De innovatieve technologieën staan tot dienst van meer dan 5 miljoen gebruikers in 140 markten en herdefiniëren hoe de wereld de controle over zijn energie neemt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929001/image_5016319_42175416.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929002/image_5016319_42176900.jpg