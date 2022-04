EcoFlow DELTA Pro è stato nominato Prodotto Tecnologico Preferito della Germania

EcoFlow DELTA Pro è la prima batteria portatile ecocompatibile per uso domestico al mondo e rappresenta il primo passo nell'ambizioso progetto dell'azienda di offrire una soluzione robusta, a basse emissioni di carbonio e a energia rinnovabile sia per i privati che per le famiglie e l'industria. Se utilizzata con gli accessori dell'ecosistema EcoFlow, come batterie extra, pannelli solari e un pannello smart home, DELTA Pro può garantire fino a una settimana di utilizzo di elettricità in situazione di emergenza.

Lanciata su Kickstarter lo scorso anno, EcoFlow DELTA Pro ha raccolto oltre 10 milioni di euro durante la sua campagna di crowdfunding di due mesi, superando il record di Kickstarter come il progetto tecnologico più finanziato. Da allora DELTA Pro ha ricevuto riconoscimenti da pubblicazioni per il suo sviluppo pionieristico di prodotti. Lo scorso anno è stata nominata una delle "100 Best Inventions" dalla rivista TIME.

Da quando ha compiuto il primo passo in Germania nell'agosto 2020, EcoFlow si è rapidamente diffusa tra i consumatori locali grazie alla sua alta qualità e alla crescente domanda di energia rinnovabile. EcoFlow domina oltre il 60% del mercato delle stazioni di alimentazione portatili nel paese.

"Siamo profondamente onorati di essere stati selezionati come uno dei vincitori di Deutschland Favorit 2022, sia da esperti del settore che dalla popolazione tedesca. Apprezziamo la quantità di supporto che abbiamo ricevuto dalla comunità tedesca e continueremo a fornire prodotti di eccellenza", ha dichiarato Ryan Xing, Regional Head di EcoFlow Europe.

"Uso DELTA Pro insieme a pannelli solari EcoFlow da circa due mesi. Hanno dimostrato ottime prestazioni ed EcoFlow è un'opzione conveniente per le soluzioni di stoccaggio di energia rinnovabile, considerando la sua capacità, durata e aspetto", ha dichiarato un utente EcoFlow durante un sondaggio anonimo.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 100 mercati a livello globale, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

