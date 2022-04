EcoFlow odbiera cztery nagrody iF Design Award 2022

Nagrody iF Design Award od ponad 70 lat uznawane są za punkt odniesienia w zakresie doskonałego designu. Co roku jury konkursu wyróżnia osiągnięcia w dziedzinie designu w szeregu różnych kategorii: produkty, opakowania, projektowanie komunikacji i usług, architektura i wystrój wnętrz oraz koncepcja profesjonalna, doświadczenia użytkownika (UX) i interfejs użytkownika (UI). Spółka EcoFlow pierwszy raz bierze udział w iF Design Award od czasu otrzymania trzech nagród w edycji 2019.

„To dla nas zaszczyt, że produkty EcoFlow znalazły uznanie w oczach jury prestiżowych nagród iF Design Award – powiedział Thomas Chan, dyrektor ds. badań i rozwoju EcoFlow. - W EcoFlow uważamy, że każdy może być częścią tworzenia zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. To właśnie motywuje nas, aby codziennie wprowadzać nowe innowacje".

Cztery zwycięskie produkty zostały zaprezentowane w lipcu 2021 r. na platformie Kickstarter w ramach kampanii crowdfundingowej, która do dziś pozostaje najwyżej finansowanym projektem technologicznym na Kickstarterze. Przenośna stacja zasilania DELTA Pro Portable Power Station, Panel fotowoltaiczny 400 W i Smart Generator to kluczowe elementy personalizowanego ekosystemu DELTA Pro – pierwszego zintegrowanego rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, które obejmuje produkcję, magazynowanie i wykorzystanie energii. Przenośna stacja zasilania DELTA Max Portable Power Station – przeskalowana wersja DELTA Pro, posiada moc podstawową 2016 Wh, którą można rozszerzyć do 6048 Wh, co wystarcza na awaryjne spełnienie potrzeb energetycznych przeciętnej rodziny przez dwa dni.

EcoFlow

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r., EcoFlow zapewnia spokój ducha klientom na ponad 100 rynkach dzięki przenośnym stacjom zasilania DELTA i RIVER i przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie sposobów dostarczania energii stosowanych przez świat poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących lżejsze, trwalsze, ekologiczne i ciche urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne w 40 krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 400 lokalnych punktów sprzedaży.

Więcej informacji na stronach internetowych EcoFlow:

Niemcy: de.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Wielka Brytania: uk.ecoflow.com

Pozostałe kraje UE: eu.ecoflow.com

