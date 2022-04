EcoFlow získává čtyři ocenění iF Design Awards 2022

Soutěž iF Design Awards je již více než 70 let uznávána jako měřítko vynikajícího designu. Porota každoročně oceňuje úspěchy v oblasti designu v mnoha disciplínách: produktový design, design obalu, komunikace a služeb, architektura a interiérová architektura či profesionální návrh, uživatelská zkušenost (UX) a uživatelské rozhraní (UI). Společnost EcoFlow se letos soutěže iF Design Awards zúčastnila poprvé od roku 2019, kdy získala tři ocenění.