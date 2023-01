EcoFlow präsentiert Rasenmäher, tragbare Kühlschränke sowie tragbare Wechselstrom- und Hausstrom-Lösungen auf der CES 2023

Die CES-Preisträger „Blade" und „Glacier", die tragbare Klimaanlage „Wave 2" und die mühelosen Hausstrom-Lösungen bieten Verbrauchern eine Energieversorgung, die noch nie so einfach war. Die neuen Geräte kommen im Jahr 2023 nach Europa.

LAS VEGAS, 6. Januar 2023 /PRNewswire/-- EcoFlow, ein Unternehmen für Lösungen mit tragbarer Stromversorgung und erneuerbarer Energie, stellt auf der Messe drei neue intelligente Geräte vor: die tragbare Klimaanlage „Wave 2" sowie die Preisträger der CES 2023, den robotischen Rasenmäher und -abstreifer „Blade" und den tragbaren Kühlschrank „Glacier" mit eingebauter Eismaschine. Die drei neuen intelligenten Geräte spiegeln außerdem das Engagement der Marke wider, das Leben mit EcoFlow umweltfreundlicher zu machen.

Die Marke stellt außerdem ihre neuen häuslichen Notstromlösungen vor und demonstriert, dass Stromversorgung noch nie so einfach war. Die häusliche Notstromlösung von EcoFlow, die auf der leistungsstarken tragbaren Stromversorgung von DELTA Pro basiert, ist eine leise und zuverlässige tragbare Akkuvorrichtung für den Haushalt, die laute und stark verschmutzende Generatoren ersetzt. Die Vorrichtung erregte Aufmerksamkeit als bahnbrechende Lösung, um die Auswirkungen der globalen Energiekrise zu lindern und das Leben des Verbrauchers einfacher denn je zu gestalten.

Brian Essenmacher, Head of Business Development von EcoFlow, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere neuen Smart-Geräte und unsere innovativen häuslichen Notstromlösungen auf der CES 2023 vorzustellen. In den letzten Jahren haben wir die lebensverändernde Pandemie durchgemacht, die Stromrechnungen sind gestiegen und wir haben extremes Wetter erlebt, was zu einer immer instabiler werdenden Energiesituation geführt hat. Aus diesem Grund liefert EcoFlow auf höchst einfache Weise Strom, um Verbrauchern zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, durch das Einsparen von Zeit und Geld oder indem das Leben zu Hause, im Freien und unterwegs angenehmer gestaltet wird."

Drei neue intelligente Geräte für Leben auf höherem Niveau

Als eine Präsentationsbühne für die aktuellsten und besten technologischen Innovationen, wo Ideen zur Realität werden, bietet die CES 2023 den idealen Rahmen für EcoFlow, um zu demonstrieren, wie sein wachsendes Ökosystem von intelligenten Geräten das Leben zu Hause, im Freien und unterwegs verbessert. Die drei neuen Produkte, die von EcoFlow auf der CES 2023 vorgestellt werden, sind:

EcoFlow Blade: Der weltweit erste robotische Rasenmäher und -abstreifer ist günstiger als professionelle Rasenmähdienstleister und erfordert weniger körperliche Anstrengung als herkömmliche Mähroboter, was die Rasenpflege völlig stressfrei macht.

EcoFlow Wave 2: Nach dem Erfolg der ersten tragbaren Klimaanlage „Wave" ist die neue, zweite Generation in der Lage, sowohl zu heizen als auch zu kühlen, was das Leben im Freien und in Bereichen ohne Stromnetz noch angenehmer macht.

EcoFlow Glacier: Der „Glacier" ist der erste tragbare Kühlschrank der Branche, der über eine integrierte Eismaschine verfügt. So bleiben Speisen gekühlt und es ist immer genug Eis für erfrischende Getränke vorhanden.

Von den drei neuen Produkten wurden sowohl EcoFlow Blade als auch EcoFlow Glacier als Preisträger der CES 2023 ausgewählt, in Anerkennung ihres außergewöhnlichen innovativen Designs und ihres Potenzials, die Lebensqualität von Verbrauchern zu verbessern.

Strom für den Notfall, um immer gut vorbereitet zu sein

Die meisten von uns verlassen sich bei der Stromversorgung auf das Stromnetz. Wenn das Netz ausfällt, können jedoch Folgen eintreten, die von frustrierend bis tödlich reichen können. In der Regel haben sich Verbraucher bei Stromausfällen bisher auf Kraftstoffgeneratoren verlassen, um mit Strom versorgt zu sein. Doch kraftstoffbetriebene Generatoren sind laut, produzieren Rauch und erzeugen außerdem hohe Mengen an gefährlichem Kohlenmonoxid. Dagegen bietet die häusliche Notstromlösung von EcoFlow Energie, die sauber, sicher und leise ist.

Die häusliche Notstromlösung für den nordamerikanischen Markt basiert auf DELTA Pro, der leistungsstarken tragbaren Stromstation mit den schnellsten Ladegeschwindigkeiten, die eine enorme Ausgangsleistung von bis zu 7.200 Watt liefert – genug, um wichtige Stromkreise bis zu eine Woche lang zu betreiben.

Die alternative häusliche Notstromlösung für Verbraucher in Europa verfügt über das branchenführende modulare Energiesystem Power Kits von EcoFlow. Basierend auf dem Energiebedarf können Nutzer bis zu sechs LFP-Batterien auswählen und anschließen, die eine Grundkapazität von 2 kWh bieten und mit dem Smart Home Panel auf 30 kWh erweiterbar sind. Diese Lösung unterstützt eine maximale Solarzufuhr von 9.600 W und ermöglicht die Aufladung von mehreren Arten und Mengen von Solarmodulen, die Verbraucher auch aus dem Solarmodul-Sortiment von EcoFlow auswählen können, um ihren Lebensstil nachhaltig zu gestalten. In Notfällen können Verbraucher ihre Power Kits einfach mit ihren eigenen Notstromgeneratoren aufladen.

Während standardmäßige häusliche Notstromlösungen eine professionelle Installation erfordern, die Wochen oder Monate dauern kann, sind die neuen Lösungen von EcoFlow so konzipiert, dass sie im Haus und in Wohnmobilen einfach zu installieren sind. So wie auch die drei neuen Geräte, ermöglicht die häusliche Notstromlösung den Verbrauchern ein komfortableres Leben mit einer Stromversorgung, die noch nie so einfach war.

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist es die Mission von EcoFlow, die Art und Weise zu Verändern, wie Verbraucher und Familien Energie beziehen, durch die Bereitstellung von zuverlässigen, zugänglichen und erneuerbaren Energielösungen. Heute hat EcoFlow seine operativen Unternehmenssitze in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan und hat mehr als 2 Millionen Nutzer in mehr als 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind heute in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich und werden über ein Netzwerk von mehr als 800 lokalen Händlern vertrieben.

