Ecoflow prezentuje podczas targów CES 2023 automatyczną kosiarkę, przenośną lodówkę, przenośny klimatyzator oraz zasilacz awaryjny dla domu

Blade i Glacier, rozwiązania nagrodzone przez targi CES za innowacyjność, a także przenośny klimatyzator Wave 2 oraz efektywne zasilacze awaryjne dla domu zapewniają użytkownikom niespotykaną dotąd łatwość zasilania sprzętu w domu i poza nim. Nowe urządzenia trafią do sprzedaży w Europie już wkrótce.

LAS VEGAS, 6 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow , producent przenośnych urządzeń zasilających i rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, zaprezentuje podczas targów CES trzy premierowe inteligentne urządzenia: przenośny klimatyzator Wave 2, a także dwa rozwiązania wyróżnione przez CES nagrodą za innowacyjność – kosiarko-zamiatarkę Blade oraz przenośną lodówkę Glacier z wbudowaną kostkarką do lodu. Trzy nowe inteligentne urządzenia to kolejny dowód na nieustającą pracę marki EcoFlow nad ekologicznymi rozwiązaniami, które zmieniają sposób, w jaki korzystamy z energii elektrycznej.

EcoFlow Presents Lawn Mower, Portable Fridge and Portable AC at CES 2023

Marka zaprezentowała również nowy zasilacz awaryjny dla domu, udowadniając, że zapewnienie stałego źródła zasilania nigdy nie było tak łatwe. Zasilacz awaryjny dla domu skonstruowany przez EcoFlow na bazie przenośnej stacji zasilania dużej mocy DELTA Pro to cechujący się cichą pracą i niezawodnością domowy moduł akumulatorowy, który z powodzeniem zastąpi hałaśliwe i wytwarzające dużo zanieczyszczeń agregaty. Rozwiązanie to zdobyło zainteresowanie rynku jako przełomowe w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu energetycznego i ułatwiające zasilanie urządzeń domowych z niespotykaną dotąd łatwością.

Komentarz Briana Essenmachera, dyrektora ds. rozwoju działalności w EcoFlow: „Cieszymy się z możliwości zaprezentowania podczas targów CES 2023 naszych nowych inteligentnych rozwiązań i zasilacza awaryjnego dla domu. W ostatnich latach doświadczyliśmy zmieniającej nasze życie pandemii, rachunki za prąd cały czas rosną, a do tego dochodzą ekstremalne zjawiska pogodowe, które jeszcze bardziej destabilizują sytuację energetyczną. Dlatego też EcoFlow dostarcza rozwiązania energetyczne, które w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek pomagają użytkownikom czerpać jak najwięcej z życia – poprzez oszczędność czasu i kosztów, czy też większą radość z przebywania w domu, na zewnątrz lub w podróży".

Trzy nowe inteligentne urządzenia wnoszące zupełnie świeżą jakość do naszego życia

Targi CES 2023 przyciągają najnowsze i najlepsze innowacje technologiczne, stanowiąc przestrzeń, w której pomysły stają się rzeczywistością. Jest to zatem idealne otoczenie, w którym EcoFlow może pokazać, jak jej rosnący ekosystem inteligentnych urządzeń podnosi jakość życia w domu, na zewnątrz i w podróży. Podczas targów CES 2023 firma EcoFlow zaprezentowała trzy nowe produkty:

EcoFlow Blade - pierwsza na świecie automatyczna kosiarko-zamiatarka, która okazuje się tańsza niż profesjonalne usługi koszenia, wymagając mniej wysiłku fizycznego niż standardowe urządzenia tego typu i sprawiając, że koszenie trawnika nie wymaga żadnego trudu.

- pierwsza na świecie automatyczna kosiarko-zamiatarka, która okazuje się tańsza niż profesjonalne usługi koszenia, wymagając mniej wysiłku fizycznego niż standardowe urządzenia tego typu i sprawiając, że koszenie trawnika nie wymaga żadnego trudu. EcoFlow Wave 2 - wobec sukcesu pierwszej wersji przenośnego klimatyzatora Wave stworzono jego drugą generację. Wave 2 może wytwarzać zarówno energię grzewczą, jak i chłodniczą, zwiększając komfort przebywania na zewnątrz oraz w przestrzeniach bez dostępu do prądu.

- wobec sukcesu pierwszej wersji przenośnego klimatyzatora Wave stworzono jego drugą generację. Wave 2 może wytwarzać zarówno energię grzewczą, jak i chłodniczą, zwiększając komfort przebywania na zewnątrz oraz w przestrzeniach bez dostępu do prądu. EcoFlow Glacier - Glacier to pierwsza w branży przenośna lodówka z wbudowaną kostkarką do lodu, dzięki której jedzenie jest zawsze świeże, a napoje sprawiają maksimum przyjemności.

Z powyższej trójki zarówno EcoFlow Blade, jak i EcoFlow Glacier zostały wyróżnione przez targi CES 2023 nagrodą za wyjątkowy i innowacyjny design oraz potencjał, jeśli chodzi o poprawę jakości życia użytkowników.

Spokojna głowa dzięki awaryjnemu zasilaniu dla domu

Większość z nas korzysta z zasilania z sieci energetycznej. Konsekwencje jej awarii w najlepszym wypadku są frustrujące, w najgorszym mogą być dramatyczne. W trakcie przerw w dostawie prądu z sieci ludzie dotychczas posiłkowali się przede wszystkim agregatami spalinowymi. Podczas gdy tradycyjne agregaty generują hałas, zadymienie i duże ilości niebezpiecznego tlenku węgla, zasilacz awaryjny dla domu firmy EcoFlow to rozwiązanie czyste, ciche i bezpieczne.

Stworzono je na rynek północnoamerykański na bazie DELTA Pro , przenośnej stacji zasilania dużej mocy cechującej się najszybszym ładowaniem, z mocą oddawaną na poziomie nawet 7200W, wystarczająco, by podtrzymać pracę kluczowych urządzeń nawet przez tydzień.

Alternatywnym rozwiązaniem EcoFlow do zasilania awaryjnego dla użytkowników w Europie jest wiodący w branży modularny system energetyczny Power Kits . W zależności od zapotrzebowania na energię użytkownicy mogą podłączyć do sześciu akumulatorów LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych) o podstawowej mocy 2KWh, którą można zwiększyć do 30KWh przy użyciu inteligentnego panelu domowego Smart Home Panel . Rozwiązanie to pozwala obsłużyć do 9600W mocy wejściowej z instalacji solarnej, umożliwiając zasilanie z różnych rodzajów i liczb paneli słonecznych – do wyboru z kolekcji paneli słonecznych EcoFlow – w celu zachowania zrównoważonego stylu życia. W awaryjnych sytuacjach użytkownik może łatwo skorzystać z własnych zapasowych agregatów w celu zasilenia Power Kits.

Podczas gdy standardowe rozwiązania do zasilania domu w energię elektryczną wymagają specjalistycznego wykonania i montażu, które mogą zająć od kilku tygodniu do kilku miesięcy, nowe rozwiązania EcoFlow stworzono z myślą o łatwości montażu w domach i przyczepach kempingowych. Podobnie do trzech nowych urządzeń powyższe rozwiązania do zasilania awaryjnego domu dają użytkownikom większą wygodę w codziennym życiu, zapewniając dostęp do energii elektrycznej w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

EcoFlow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od czasu powstania w 2017 r. firma EcoFlow realizuje misję zmiany sposobu, w jaki ludzie korzystają z energii, dostarczając niezawodne i przystępne rozwiązania energetyczne, które bazują na źródłach odnawialnych. Obecnie EcoFlow posiada siedziby w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 2 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata. Produkty EcoFlow można nabyć już w 44 państwach i regionach całej Europy za pośrednictwem sieci ponad 800 lokalnych punktów detalicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych EcoFlow:

Wielka Brytania: uk.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Niemcy: de.ecoflow.com

Włochy: it.ecoflow.com

Hiszpania: es.ecoflow.com

Inne państwa europejskie: eu.ecoflow.com

KONTAKT:

Franko Fischer

EcoFlow PR Director, Niemcy

e-mail: [email protected]

Donna Ding

EcoFlow PR Manager, Europa

e-mail: [email protected]

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1972784/1.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.