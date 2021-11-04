EcoFlow представляет портативную зарядную станцию RIVER mini

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EcoFlow Inc.

Nov 04, 2021, 02:00 ET

Аккумулятор емкостью 210 Вт·ч, полностью заряжаемый за 1,5 часа, уже продается в некоторых регионах мира 

ПАРДУБИЦЕ (Чешская Республика), 4 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках питания и решениях на основе возобновляемых энергоносителей, объявила о выпуске портативной зарядной станции EcoFlow RIVER mini в Европе. RIVER mini является самой компактной зарядной станцией в линейке продуктов EcoFlow RIVER, имеющей емкость 210 Вт·ч. Станция разработана для удобства пользователей независимо от образа их жизни.

EcoFlow RIVER mini Portable Power Station
EcoFlow RIVER mini Portable Power Station

Ранее в этом году компания EcoFlow уже представила аккумуляторы DELTA Pro и DELTA Max, созданные для обеспечения продолжительного резервного питания. Эти устройства побили рекорд Kickstarter по объемам финансирования среди технологических проектов. EcoFlow стала известной благодаря своим инновациям в области производства аккумуляторов большой емкости. Компания стремится удовлетворить спрос на источники питания, которые можно использовать где угодно в любое время дня и ночи. EcoFlow RIVER mini предлагает все преимущества фирменной технологии быстрой зарядки и отличается высокой производительностью. Данное решение занимает пустующую рыночную нишу, не жертвуя при этом функционалом и универсальностью.

«Все больше людей, особенно молодежь , ведут мобильный образ жизни и уже не могут обойтись без электронных гаджетов. Поэтому спрос на портативные источники питания растет быстрыми темпами. Обычно за портативность приходится платить — будь то размером, удобством или совместимостью, — заявил директор по исследованиям и разработкам компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — EcoFlow RIVER mini меняет понятие портативности, сочетая в себе все преимущества мобильности и высокой производительности. Это универсальная зарядная станция, мощности которой достаточно, чтобы изменить повседневную жизнь людей». 

Самая быстрая зарядка среди аналогов 

Технология X-Stream, разработанная компанией EcoFlow и реализованная в устройстве EcoFlow RIVER mini, поддерживает входную мощность переменного тока до 300 Вт и позволяет заряжать его с 0 до 100% за 1,5 часа (обычно зарядка аналогичных устройств занимает от четырех до восьми часов). Кроме того, станция может заряжаться от солнечной энергии и автомобильного аккумулятора. В обоих случаях входная мощность составляет до 100 Вт, а для полной зарядки требуется 3-6 часов и 3,5 часа соответственно.

Функциональный и эстетичный дизайн 

Дизайн EcoFlow RIVER mini сочетает в себе эстетичность и функциональность. EcoFlow RIVER mini может одновременно питать до семи устройств, имея один разъем для подключения к сети переменного тока и один разъем постоянного тока для подключения к бортовой сети автомобиля, а также три порта USB-A, один порт USB-B и площадку для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Угольно-черный корпус с плавными изгибами имеет футуристический вид и отражает современные тенденции в дизайне. Устройство легко впишется в любой домашний или рабочий интерьер, а также в любую обстановку вне помещения.

Электропитание для 90% бытовой электроники 

Номинальная мощность станции EcoFlow RIVER mini составляет 300 Вт. Аккумулятор оснащен технологией X-Boost, позволяющей ему питать некоторые устройства мощностью до 600 Вт. Несмотря на свою компактность RIVER mini подходит для питания 90% бытовой электроники, включая ноутбуки, телевизоры, настольные компьютеры, холодильники, пылесосы и т. д.

Тише, чем в библиотеке 

Шум при работе станции EcoFlow RIVER mini колеблется в пределах от 38 до 44 децибел на расстоянии одного метра от включенного устройства, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Низкий уровень шума при использовании EcoFlow RIVER mini позволяет включать станцию в общественных местах, например в кафе.

Модельный ряд 

Модель EcoFlow RIVER mini выпускается не только в стандартной, но и в беспроводной версии, обеспечивающей повышенное удобство. Стандартная версия представлена в элегантном черном матовом корпусе и не поддерживает интерфейс USB-C и беспроводную зарядку.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpg 

SOURCE EcoFlow Inc.

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