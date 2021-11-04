EcoFlow представляет портативную зарядную станцию RIVER mini

Ранее в этом году компания EcoFlow уже представила аккумуляторы DELTA Pro и DELTA Max, созданные для обеспечения продолжительного резервного питания. Эти устройства побили рекорд Kickstarter по объемам финансирования среди технологических проектов. EcoFlow стала известной благодаря своим инновациям в области производства аккумуляторов большой емкости. Компания стремится удовлетворить спрос на источники питания, которые можно использовать где угодно в любое время дня и ночи. EcoFlow RIVER mini предлагает все преимущества фирменной технологии быстрой зарядки и отличается высокой производительностью. Данное решение занимает пустующую рыночную нишу, не жертвуя при этом функционалом и универсальностью.

«Все больше людей, особенно молодежь , ведут мобильный образ жизни и уже не могут обойтись без электронных гаджетов. Поэтому спрос на портативные источники питания растет быстрыми темпами. Обычно за портативность приходится платить — будь то размером, удобством или совместимостью, — заявил директор по исследованиям и разработкам компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — EcoFlow RIVER mini меняет понятие портативности, сочетая в себе все преимущества мобильности и высокой производительности. Это универсальная зарядная станция, мощности которой достаточно, чтобы изменить повседневную жизнь людей».

Самая быстрая зарядка среди аналогов

Технология X-Stream, разработанная компанией EcoFlow и реализованная в устройстве EcoFlow RIVER mini, поддерживает входную мощность переменного тока до 300 Вт и позволяет заряжать его с 0 до 100% за 1,5 часа (обычно зарядка аналогичных устройств занимает от четырех до восьми часов). Кроме того, станция может заряжаться от солнечной энергии и автомобильного аккумулятора. В обоих случаях входная мощность составляет до 100 Вт, а для полной зарядки требуется 3-6 часов и 3,5 часа соответственно.

Функциональный и эстетичный дизайн

Дизайн EcoFlow RIVER mini сочетает в себе эстетичность и функциональность. EcoFlow RIVER mini может одновременно питать до семи устройств, имея один разъем для подключения к сети переменного тока и один разъем постоянного тока для подключения к бортовой сети автомобиля, а также три порта USB-A, один порт USB-B и площадку для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Угольно-черный корпус с плавными изгибами имеет футуристический вид и отражает современные тенденции в дизайне. Устройство легко впишется в любой домашний или рабочий интерьер, а также в любую обстановку вне помещения.

Электропитание для 90% бытовой электроники

Номинальная мощность станции EcoFlow RIVER mini составляет 300 Вт. Аккумулятор оснащен технологией X-Boost, позволяющей ему питать некоторые устройства мощностью до 600 Вт. Несмотря на свою компактность RIVER mini подходит для питания 90% бытовой электроники, включая ноутбуки, телевизоры, настольные компьютеры, холодильники, пылесосы и т. д.

Тише, чем в библиотеке

Шум при работе станции EcoFlow RIVER mini колеблется в пределах от 38 до 44 децибел на расстоянии одного метра от включенного устройства, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Низкий уровень шума при использовании EcoFlow RIVER mini позволяет включать станцию в общественных местах, например в кафе.

Модельный ряд

Модель EcoFlow RIVER mini выпускается не только в стандартной, но и в беспроводной версии, обеспечивающей повышенное удобство. Стандартная версия представлена в элегантном черном матовом корпусе и не поддерживает интерфейс USB-C и беспроводную зарядку.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.