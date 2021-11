EcoFlow lance la mini-centrale électrique portable RIVER

Plus tôt cette année, les produits DELTA Pro et DELTA Max d'EcoFlow, tous deux conçus pour une alimentation de secours de plusieurs jours à domicile, ont battu le record de Kickstarter pour le projet technologique le plus financé. Connu pour ses innovations en matière de batteries de grande capacité, EcoFlow reconnaît également le besoin du marché d'une source d'énergie disponible partout et à tout moment. Héritant de la technologie de charge rapide et de haut rendement de la marque, l'EcoFlow RIVER mini comble le vide du marché en matière de produits de ce type sans sacrifier la capacité et la polyvalence.

« Il y a une demande croissante en matière d'alimentation portable car de plus en plus de personnes, en particulier la jeune génération, sont très mobiles, actives et toujours connectées à leurs gadgets électroniques. La portabilité a souvent un prix, qu'il s'agisse de la taille, de la commodité ou de la compatibilité », a déclaré Thomas Chan, Directeur R&D chez EcoFlow. « L'EcoFlow RIVER mini redéfinit la définition de la portabilité, car il combine parfaitement portabilité et puissance. C'est véritablement une station d'alimentation à saisir et à emporter, suffisamment puissante pour faire la différence dans la vie quotidienne des utilisateurs. »

Chargement rapide à la pointe de l'industrie

Grâce à la technologie X-Stream d'EcoFlow, l'EcoFlow RIVER mini prend en charge une alimentation en courant alternatif jusqu'à 300 W et peut être rechargé de 0 à 100 % en 1,5 heure (les produits similaires prennent généralement de quatre à huit heures). Elle prend également en charge les entrées solaires et automobiles, toutes deux jusqu'à 100 W, et il faut respectivement trois à six heures et 3,5 heures pour la recharger complètement.

Conception fonctionnelle et esthétique

Le design de l'EcoFlow RIVER mini est une combinaison magistrale d'esthétique et de fonctionnalité. L'EcoFlow RIVER mini peut alimenter simultanément sept appareils grâce à un port CA, un port CC/voiture, trois ports USB-A, un port USB-B et une recharge sans fil de 15W. Son extérieur noir de jais et ses courbes subtiles lui confèrent un look futuriste et une apparence moderne globale, ce qui lui permet de s'intégrer facilement au décor de la maison ou du travail, ainsi qu'à tout scénario extérieur.

Alimente 90 % des appareils électroniques grand public

Avec une puissance nominale de 300W, l'EcoFlow RIVER mini est doté de la technologie X-Boost, qui lui permet d'alimenter des appareils de 600W. Cela signifie que l'EcoFlow RIVER mini, aussi compact soit-il, peut alimenter 90 % des appareils électroniques grand public, notamment les ordinateurs portables, les téléviseurs, les ordinateurs de bureau, les réfrigérateurs, les aspirateurs, etc.

Encore plus silencieux que la bibliothèque

L'EcoFlow RIVER mini émet entre 38 et 44 décibels à un mètre de distance lorsqu'il fonctionne et se recharge, ce qui équivaut au niveau sonore d'une bibliothèque. Le faible niveau sonore de l'EcoFlow RIVER mini permet de l'utiliser dans des espaces publics comme une bibliothèque ou un café.

Modèles

L'EcoFlow RIVER mini existe en version standard ainsi qu'en version sans fil pour plus de commodité. La version standard est présentée dans un élégant boîtier noir mat et ne prend pas en charge l'USB-C ou la recharge sans fil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'EcoFlow.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.