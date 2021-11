EcoFlow uvádza na trh prenosnú mini nabíjaciu stanicu RIVER

„Dopyt po prenosnom nabíjaní rastie, pretože stále viac ľudí, najmä mladšia generácia, sú vysoko mobilní, aktívni a neustále pripojení k svojim elektronickým prístrojom. Prenosnosť často súvisí s cenou – či už ide o veľkosť, pohodlie alebo kompatibilitu," povedal Thomas Chan, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti EcoFlow. „EcoFlow RIVER mini nanovo definuje prenosnosť, pretože ju dokonale spája s výkonom. Je to skutočne nabíjacia stanica typu „chyť a choď", dostatočne výkonná na to, aby zmenila každodenný život ľudí."

Popredné rýchlonabíjanie v odvetví

Nabíjacia stanica EcoFlow RIVER mini, vďaka technológii X-Stream od spoločnosti EcoFlow, podporuje príkon striedavého prúdu až do 300 W a možno ju dobiť z 0 % na 100 % za 1,5 hodiny (podobným produktom to zvyčajne trvá štyri až osem hodín). Podporuje tiež solárny a automobilový vstup, oba až do 100 W, a úplné nabitie trvá tri až šesť hodín, respektíve 3,5 hodiny.

Funkčný a estetický dizajn

Dizajn EcoFlow RIVER mini je majstrovským prepojením estetiky a funkcie. Nabíjacia stanica EcoFlow RIVER mini dokáže súčasne napájať sedem zariadení pomocou jedného portu na striedavý prúd, jedného portu na jednosmerný prúd/autoportu, troch USB-A portov, jedného USB-B portu a 15 W bezdrôtového nabíjania. Jej uhľovo čierny exteriér a jemné krivky jej dodávajú futuristický vzhľad a celkovo modernú estetiku, vďaka čomu sa dá ľahko prispôsobiť dekorácii doma alebo v práci, ako aj akýmkoľvek vonkajším podmienkam.

Nabíja 90 % spotrebnej elektroniky

S menovitým výkonom 300 W je nabíjacia stanica EcoFlow RIVER mini vybavená technológiou X-Boost, ktorá jej umožňuje napájať niektoré 600 W zariadenia. To znamená, že EcoFlow RIVER mini je tak kompaktná, že dokáže napájať 90 % spotrebnej elektroniky vrátane notebookov, televízorov, stolných počítačov, chladničiek, vysávačov atď.

Ešte tichšia ako knižnica

EcoFlow RIVER mini generuje počas fungovania a nabíjania 38 až 44 decibelov na vzdialenosť jedného metra, čo zodpovedá úrovni zvuku v knižnici. Vďaka nízkej hlučnosti je EcoFlow RIVER mini vhodná na použitie vo verejných priestoroch, ako je knižnica alebo kaviareň.

Modely

EcoFlow RIVER mini sa dodáva v štandardnej verzii, ako aj v bezdrôtovej verzii pre väčšie pohodlie. Štandardná verzia sa dodáva v elegantnom matnom čiernom exteriéri a nepodporuje USB-C ani bezdrôtové nabíjanie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti EcoFlow.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.