EcoFlow wprowadza na rynek przenośną jednostkę zasilającą RIVER mini

„Zapotrzebowanie na przenośne zasilanie stale wzrasta, ponieważ coraz więcej osób, zwłaszcza młodszego pokolenia, jest wysoce mobilnych, aktywnych i nieustannie korzystających ze swoich elektronicznych gadżetów. Mobilność często ma swoją cenę - czy to w rozmiarze, wygodzie czy też kompatybilności – powiedział Thomas Chan, dyrektor ds. badań i rozwoju w EcoFlow. - EcoFlow RIVER mini na nowo definiuje pojęcie Mobilności, ponieważ doskonale łączy kompatybilność oraz moc. Jest to prawdziwie przenośna stacja zasilająca o możliwościach pozwalających odmienić codzienne życie ludzi".

Wiodąca technologia szybkiego ładowania

Dzięki technologii X-Stream EcoFlow RIVER mini można ładować przez gniazdo AC mocą do 300W, co pozwala na naładowanie stacji od 0% do 100% w 1,5 godziny (podobne produkty potrzebują zazwyczaj od czterech do ośmiu godzin). Urządzenie współpracuje również z zasilaniem słonecznym i samochodowym, w obu przypadkach do 100W, zaś pełne naładowanie zajmuje odpowiednio od trzech do sześciu godzin ładowania panelem słonecznym oraz 3,5 godziny ładowania gniazdem samochodowym.

Funkcjonalność i estetyka designu

Konstrukcja EcoFlow RIVER mini jest mistrzowskim połączeniem estetyki i funkcjonalności. EcoFlow RIVER mini może jednocześnie zasilać siedem urządzeń dzięki jednemu portowi AC, jednemu portowi DC/samochodowemu, trzem portom USB-A, jednemu portowi USB-B oraz ładowaniu bezprzewodowemu 15W. Dzięki swojej obudowie o kolorze głębokiej czerni i subtelnym zaokrągleniom urządzenie zyskało futurystyczny wygląd i nowoczesną estetykę, co sprawia, że z łatwością wpasuje się w wystrój domu czy biura.

Zasilanie dla 90% elektroniki użytkowej

EcoFlow RIVER mini posiada moc znamionową 300W, ale dzięki technologii X-Boost, potrafi zasilać wiele urządzeń o mocy nawet do 600W. Oznacza to, że EcoFlow RIVER Mini, pomimo swoich kompaktowych rozmiarów, może zasilać 90% elektroniki użytkowej, w tym laptopy, telewizory, komputery stacjonarne, lodówki, odkurzacze itd.

Ciszej niż w bibliotece

EcoFlow RIVER mini emituje od 38 do 44 decybeli w odległości jednego metra podczas pracy i ładowania, co odpowiada poziomowi rozmowy szeptem. Niski poziom hałasu EcoFlow RIVER mini sprawia, że urządzenie jest odpowiednie do stosowania w miejscach publicznych, takich jak biblioteka czy kawiarnia.

Modele

Dla większej wygody EcoFlow RIVER mini dostępny jest w wersji standardowej oraz bezprzewodowej. Wersja standardowa charakteryzuje się obudową w czerni z matowym połyskiem oraz nie obsługuje ładowania przez USB-C i bezprzewodowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EcoFlow.

