EcoFlow RIVER 2, podstawowa seria przenośnych urządzeń zasilających poniżej 1kWh, została dzisiaj zaprezentowana

Trzy modele ułatwiają korzystanie z energii dzięki wiodącej w branży prędkości ładowania i akumulatorom LFP w kompaktowej obudowie.

BERLIN, 25 października 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, ukierunkowana na ochronę środowiska spółka specjalizująca się w rozwiązaniach energetycznych, wprowadziła dziś na rynek serię RIVER 2, przystępną cenowo linię złożoną z trzech produktów, obejmującą najlepsze w swojej klasie przenośne stacje zasilania o pojemności poniżej 1kWh. Ładowanie do 80% w ciągu zaledwie 48 minut i wyjątkowo długa żywotność sprawiają, że modele te zapewniają najbardziej ekonomiczną moc w swojej kategorii i stanowią niezawodne źródło energii dla osób prowadzących mobilny tryb życia oraz do awaryjnego zasilania domu.

EcoFlow RIVER 2 Series Portable Power Stations

Składająca się z trzech modeli – RIVER 2, RIVER 2 Max i RIVER 2 Pro – seria wyposażona jest w zaawansowane akumulatory LFP i charakteryzuje się wagą zaledwie 3,5 kg, co sprawia, że korzystanie z energii jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przy cenach rozpoczynających się już od 299 EUR i żywotności produktu sześciokrotnie przekraczającej średnią branżową, seria RIVER 2 zapewnia nowy poziom długofalowej wartości na rynku przenośnych urządzeń energetycznych i sprawia, że coraz więcej osób ma dostęp do najnowszych innowacji w zakresie zrównoważonej energii.

„Wprowadzenie na rynek serii RIVER 2 jest dowodem na zaangażowanie EcoFlow w innowacje, które przyczyniają się do rozwiązywania rzeczywistych problemów – powiedział Bruce Wang, dyrektor generalny firmy EcoFlow. - Wobec niepewnych perspektyw gospodarczych i środowiskowych dążymy do tego, aby czysta, przenośna energia była dostępna dla każdego, wszędzie. Seria EcoFlow RIVER 2 właśnie to umożliwia, oferując praktyczne, elastyczne i przystępne cenowo rozwiązania energetyczne przydatne podczas wspólnych przedsięwzięć w plenerze lub na wypadek przerw w dostawie prądu w domu".

Zasilanie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności losowych

Dzięki innowacyjnej technologii X-Stream, opracowanej przez EcoFlow, seria RIVER 2 ładuje się średnio pięciokrotnie szybciej niż porównywalne produkty dostępne na rynku. Standardowy model RIVER 2 może być ładowany od 0 do 100% w ciągu zaledwie 60 minut, z kolei model o największej pojemności, RIVER 2 Pro, osiąga pełne naładowanie w ciągu zaledwie 70 minut. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zasilania spontanicznych jednodniowych wycieczek i spotkań, nawet w przypadku planowania na ostatnią chwilę.

Seria RIVER 2 może być również ładowana za pomocą energii słonecznej, co pozwala użytkownikom w prosty sposób wprowadzić bardziej ekologiczny styl życia, wykorzystując energię, która jest całkowicie darmowa. Przy maksymalnym poborze energii słonecznej 220 W seria RIVER 2 może zostać całkowicie naładowana w ciągu zaledwie 3 godzin, wykorzystując przenośne panele słoneczne EcoFlow.

Niezawodna energia – gwarancja trwałego spokoju

Wszystkie trzy modele serii RIVER 2 zostały wyposażone w najnowocześniejsze, trwałe akumulatory LiFePO4 (LFP). W porównaniu do średniej branżowej wynoszącej 500 cykli, seria RIVER 2 osiąga 6-krotnie większą trwałość, wykonując 3 tys. cykli w ciągu jednego okresu użytkowania i umożliwiając codzienne stosowanie przez niemal 10 lat. Akumulatory LFP gwarantują bezpieczniejszą i bardziej niezawodną pracę oraz potrafią wytrzymać skrajne temperatury, dzięki czemu model RIVER 2 może być wykorzystywany w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo wszystkie produkty EcoFlow RIVER 2 objęte są 5-letnią gwarancją.

Seria przenośnych jednostek zasilających RIVER 2 jest również pierwszą w branży, która uzyskała uznawany na całym świecie certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland. Akredytacja ta jest potwierdzeniem, że rodzina urządzeń RIVER 2 została dokładnie przetestowana i uznana za spełniającą rygorystyczne normy bezpieczeństwa i przepisy.

„Bezpieczeństwo i jakość są naszym niezmiennym priorytetem od 150 lat – powiedział Jay Yang, wiceprezes TÜV Rheinland. - Klienci EcoFlow mogą być spokojni, wiedząc że seria RIVER 2 przeszła wszystkie nasze rygorystyczne testy bezpieczeństwa".

Ekonomiczna energia na krótko i na dłużej

Odzwierciedlając dążenie EcoFlow do zapewniania ekologicznych rozwiązań energetycznych w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, RIVER 2 jest tańsza od swojej poprzedniczki nawet o 34%. Począwszy od 299 EUR za standardową wersję RIVER 2 do 799 EUR za model 800Wh Pro, seria ta stanowi podstawowe rozwiązanie w przystępnej cenie początkowej. W dłuższej perspektywie dzięki szybkiemu ładowaniu i wyjątkowo długiej żywotności produktów linia produktów RIVER 2 staje się najbardziej opłacalną na rynku grupą przenośnych systemów zasilania o pojemności poniżej 1 kWh.

Dostępność

Urządzenia EcoFlow RIVER 2, RIVER 2 Max i RIVER 2 Pro będą dostępne w sklepie EcoFlow i na platformie Amazon już 9 listopada.

EcoFlow

EcoFlow jest producentem mobilnych systemów zasilania i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Od 2017 r. firma dostarcza konsumentom na ponad 100 rynkach przenośne stacje zasilania i ekologiczne akcesoria, dzięki którym nie muszą oni martwić się o problemy z dostępem do energii elektrycznej. Misją EcoFlow jest zmiana sposobu, w jaki ludzie na całym świecie korzystają z energii elektrycznej, poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących ciche, lżejsze, i trwalsze urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow dostępne są we wszystkich państwach i regionach całej Europy w ponad 800 lokalnych punktach sprzedaży detalicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych firmy EcoFlow:

Wielka Brytania: uk.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Niemcy: de.ecoflow.com

Włochy: it.ecoflow.com

Hiszpania: es.ecoflow.com

Pozostałe kraje europejskie: eu.ecoflow.com

Źródło: EcoFlow Europe s.r.o.

KONTAKT:

Donna Ding

Kierownik EcoFlow ds. PR, Europa

e-mail: [email protected]

tel.: +86 18138401354

Franko Fischer

Dyrektor EcoFlow ds. PR, Niemcy

e-mail: [email protected]

tel.: +44 015209038677

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1927608/1.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.