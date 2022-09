EcoFlow wprowadza na rynek DELTA 2, generator prądu dla każdej rodziny o najlepszych w branży prędkościach ładowania

BERLIN, 2 września 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, spółka oferująca rozwiązania przyjazne dla środowiska, ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek DELTA 2, nowej udoskonalonej wersji rewolucyjnego przenośnego generatora prądu DELTA. Dzięki najlepszej w branży prędkości ładowania, siedem razy szybszej od aktualnie dostępnej średniej prędkości ładowania wynoszącej do 3 kWh z opcją rozszerzenia oraz o cyklu życia produktu wynoszącym do dziesięciu lat, DELTA 2 to produkt niezbędny każdej rodzinie.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Dzięki wyjściu prądu zmiennego o dużej mocy 1800 W DELTA 2 jest doskonałym rozwiązaniem do wytwarzania prądu, zwłaszcza w czasach szybujących w górę cen energii i rosnącej niepewności energetycznej. Przenośny generator prądu DELTA 2 to jednak o wiele więcej niż zwykła jednostka prądotwórcza. Dzięki możliwości naładowania do 80% pełnej pojemności w zaledwie 50 minut, naładowania poprzez panele słoneczne w zaledwie 3 godziny oraz zasilania 90% urządzeń gospodarstwa domowego użytkownicy DELTA 2 wszędzie czują się jak w domu, niezależnie od tego, czy są na kempingu, czy mieszkają w kamperach lub przyczepach bez stałego źródła prądu.

„DELTA 2, bazujący na powodzeniu naszego oryginalnego przenośnego generatora prądu DELTA, jest rezultatem naszego zaangażowania w modernizowanie oferowanych przez nas technologii - powiedział Bruce Wang, prezes EcoFlow. - Prędkość ładowania siedem razy szybsza niż średnia dostępna w branży, do 3 KWh z możliwością rozszerzenia oraz wyjście o dużej mocy sprawiają, że DELTA 2 jest nowoczesnym urządzeniem pierwszej potrzeby, niezbędnym każdej rodzinie. DELTA 2 wyznacza nowe standardy w dziedzinie urządzeń prądotwórczych przyjaznych dla środowiska, bez względu na to, czy korzystamy z niego w domu, pod gołym niebem czy w podróży".

Możliwość rozszerzenia pojemności w szerokim zakresie

Pomimo ogromnej pojemności wynoszącej 1024 Wh, EcoFlow DELTA 2 oferuje również możliwość rozszerzenia pojemności dla większej wydajności. Generator DELTA 2 można również połączyć z dodatkowym źródłem prądu DELTA 2 Extra Battery lub DELTA Max Extra Battery, dzięki czemu otrzymujemy uzysk energii na poziomie 2048 Wh lub 3040 Wh. Po zwiększeniu pojemności użytkownicy zyskują możliwość elastycznego korzystania z energii, czy to w życiu codziennym, czy jako awaryjne źródło zasilania.

Oprócz kompatybilności z dodatkowymi akumulatorami, DELTA 2 współpracuje z produktami ze wszystkich linii produktów EcoFlow umożliwiającymi wytwarzanie, składowanie i korzystanie z energii. Linia produktów i akcesoriów EcoFlow, w której skład wchodzi przenośny klimatyzator, inteligentny generator oraz wiele innych, bezproblemowo współpracuje z DELTA 2, dzięki czemu użytkownicy nie są zależni od ograniczeń wiążących się z korzystaniem ze stałych źródeł prądu.

Prędkości ładowania najlepsze w swojej klasie

Zastosowana w DELTA 2 rewolucyjna technologia X-Stream wyznacza nowy, niedościgniony standard w szybkim ładowaniu. DELTA 2 ładuje się od 0 do 80% zaledwie w 50 minut, co oznacza, że cykl pełnego ładowania zajmuje jedynie 80 minut. Prędkość ładowania DELTA 2, siedmiokrotnie wyższa niż dostępna średnia prędkość ładowania, gwarantuje elastyczność użytkowania w sytuacjach awaryjnych, ale też podczas spontanicznych podróży na kemping.

Postaw na ekologię i stosuj generatory solarne DELTA 2

DELTA 2, urządzenie idealnie sprawdzające się w podróży, można również naładować za pomocą przenośnych paneli solarnych EcoFlow. DELTA 2, wyposażony w wejście solarne o mocy maksymalnej do 500 W, można w pełni naładować za pomocą przenośnych paneli solarnych o mocy 220 W lub 400 W stanowiących zrównoważone źródło energii w podróży lub tam, gdzie nie ma sieci energetycznych, w czasie od trzech do sześciu godzin.

Bezpieczne źródło zasilania dla niemal 90% urządzeń

Wyjście prądu zmiennego o dużej mocy 1800 W pozwala na zasilenie z DELTA 2 niemal 90% wszystkich urządzeń, takich jak grzejniki, suszarki do włosów, ekspresy do kawy i grille elektryczne. 13 wyjść zainstalowanych w DELTA 2 oferuje nowy poziom wolności energetycznej, jednocześnie zasilając wszelkiego rodzaju urządzenia, od lodówek po telefony i pralki, a nawet drony, zatem można je wykorzystywać jako źródło zasilania awaryjnego albo główne źródło energii podczas podróży. Jeśli chodzi o urządzenia o wysokiej mocy, zastosowana w DELTA 2 technologia EcoFlow X-Boost zapobiega przeciążeniu wywołanemu korzystaniem z urządzeń o wysokiej mocy przy poborze energii wynoszącej do 2400 W.

Najdłuższy w branży cykl życia produktu

Cykl życia DELTA 2 wyposażonego w akumulatory klasy premium, które zastosowano również w pojazdach Tesla, jest 6 razy dłuższy niż średnia w branży wynosząca 500 cykli. Zatem, dzięki cyklowi życia wynoszącemu 3000 cykli, użytkownicy mogą korzystać z DELTA 2 nawet przez dziesięć lat.

Zaawansowany system BMS (system zarządzania poziomem energii) oferuje ochronę i kontrolę wydajności, zapewniając bezpieczny dopływ energii, a pięcioletnia gwarancja na wyłączność oznacza długotrwałe bezpieczeństwo energetyczne związane z korzystaniem z DELTA 2 nieporównywalne z żadnym innym przenośnym dostępnym na rynku źródłem zasilania.

Dostępność

Cena detaliczna EcoFlow DELTA 2 wyniesie 1199 EUR (1099 GBP) i będzie można go zamawiać poprzez stronę internetową EcoFlow od 16 września.

Ecoflow

EcoFlow jest producentem mobilnych systemów zasilania i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Od 2017 r. firma dostarcza konsumentom na ponad 100 rynkach przenośne stacje zasilania i ekologiczne akcesoria, dzięki którym nie muszą oni martwić się o problemy z dostępem do energii elektrycznej. Misją EcoFlow jest zmiana sposobu, w jaki ludzie na całym świecie korzystają z energii elektrycznej, poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących ciche, lżejsze i trwalsze urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow dostępne są we wszystkich państwach i regionach całej Europy w ponad 400 lokalnych punktach sprzedaży detalicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych firmy EcoFlow:

Wielka Brytania: uk.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Niemcy: de.ecoflow.com

Włochy: it.ecoflow.com

Hiszpania: es.ecoflow.com

Inne państwa europejskie: eu.ecoflow.com

KONTAKT:

Donna Ding

kierownik EcoFlow ds. PR w Europie

e-mail: [email protected]

tel. +86 18138401354

zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1887977/2.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.