EcoFlow lance DELTA 2, une station électrique essentielle pour chaque foyer, avec une vitesse de recharge inégalée dans l'industrie

BERLIN, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, société de solutions d'énergies renouvelables et d'alimentation portable, annonce aujourd'hui le lancement de DELTA 2, le successeur de la gamme révolutionnaire de stations électriques portables DELTA. Avec une vitesse de recharge de pointe qui est sept fois plus rapide que la moyenne de l'industrie, une capacité extensible de 3 kWh, une durée de vie pouvant atteindre dix ans, DELTA 2 est un produit indispensable pour chaque foyer.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Une puissante sortie CA de 1 800 W fait de DELTA 2 une solution de secours idéale en période de flambée des coûts de l'énergie et d'insécurité croissante de l'alimentation électrique. La station électrique portable DELTA 2 est bien plus qu'une simple batterie. Dotée d'une capacité de recharge de 80% en seulement 50 minutes, supportant la recharge via des panneaux solaires portables en 3 heures et capable de faire fonctionner 90% des appareils électroménagers, elle permet aux utilisateurs de bénéficier du confort de la maison en plein air, en camping ou pour la vie hors réseau.

« Reposant sur le succès de notre station électrique portable DELTA originale, DELTA 2 démontre notre engagement à affiner nos technologies existantes », déclare Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. « Sa vitesse de recharge sept fois plus rapide que la moyenne de l'industrie, sa capacité extensible de 3 kWh et sa sortie puissante font de DELTA 2 un appareil moderne et essentiel pour tous les foyers. Qu'elle soit utilisée à la maison, à l'extérieur ou en déplacement, DELTA 2 établit une nouvelle référence en matière de solutions d'alimentation écologiques. »

Une capacité extensible et des technologies de pointe

L'appareil EcoFlow DELTA 2 a été conçu pour avoir une capacité extensible tout en offrant une grande capacité de 1 024 Wh pour des performances accrues. Il peut également être associé à une batterie DELTA 2 Extra ou à une batterie DELTA Max Extra et ainsi fournir une quantité d'énergie considérable de 2 048 Wh ou 3 040 Wh. La longue autonomie qui en résulte offre aux utilisateurs une option flexible pour l'énergie à la demande, que ce soit pour une utilisation quotidienne ou comme solution d'alimentation de secours.

En plus d'être compatible à des batteries supplémentaires, DELTA 2 fonctionne avec les différentes gammes de produits actuellement disponibles d'EcoFlow qui couvrent de manière exhaustive la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie. Composé de panneaux solaires portables, du climatiseur portable Wave, d'un générateur intelligent et de nombreux autres produits et accessoires, le portefeuille de produits EcoFlow s'intègre parfaitement à DELTA 2 pour libérer les utilisateurs des restrictions liées aux sources d'alimentation fixes.

La meilleure vitesse de recharge de sa catégorie

La technologie révolutionnaire X-Stream de DELTA 2 permet d'atteindre une nouvelle norme imbattable en matière de recharge rapide. L'appareil peut charger de 0 à 80 % en seulement 50 minutes, avec une charge complète réalisable en seulement 80 minutes. Sept fois plus rapide que la moyenne de l'industrie, la vitesse de recharge de pointe de DELTA 2 permet une flexibilité pour toutes les situations, des urgences imprévues aux voyages en camping de dernière minute.

Favoriser l'écologie avec les générateurs solaires DELTA 2

Idéal pour les aventures en plein air, DELTA 2 peut également être rechargé à l'aide des panneaux solaires portables EcoFlow. Prenant en charge une entrée solaire maximale de 500 W, la station électrique peut être entièrement rechargée en trois à six heures avec deux panneaux solaires portables de 220 W ou un seul de 400 W, offrant ainsi une alimentation durable en plein air et hors réseau.

Une solution d'alimentation sécurisée pour 90% des appareils

La puissante sortie CA de 1 800 W de DELTA 2 permet de faire fonctionner 90 % de tous les appareils, y compris les chauffages, les sèche-cheveux, les cafetières et les grils électriques. Qu'il s'agisse d'une alimentation de secours ou de stimuler les expéditions en plein air, les 13 prises de DELTA 2 offrent un nouveau niveau de liberté énergétique, alimentant simultanément tous les appareils; des réfrigérateurs aux téléphones et des machines à laver aux drones. Pour les appareils à forte consommation, le DELTA 2 offre aux utilisateurs une tranquillité d'esprit grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow qui empêche la surcharge des appareils à forte consommation jusqu'à 2 400 W.

Une durée de vie à la pointe de l'industrie

Utilisant les mêmes batteries LFP haut de gamme que celles déployées dans les véhicules Tesla, DELTA 2 bénéficie d'une durée de vie six fois supérieure à la moyenne de l'industrie, qui est de 500 cycles. Ainsi, les utilisateurs peuvent bénéficier du DELTA 2 jusqu'à dix ans grâce au potentiel de 3 000 cycles au cours de sa vie .

De plus, la station électrique DELTA 2 dispose d'G un système de protection avancé BMS ("Battery Management System") qui surveille les performances pour garantir une alimentation sécurisée et durable (garantie exclusive de 5 ans) qu'aucun autre produit ne propose sur le marché actuellement.

Disponibilité

La station électrique EcoFlow DELTA 2 sera vendue au prix de 1 199 € et pourra être commandée sur les sites Web d'EcoFlow à compter du 16 septembre.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses stations d'alimentation portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans tous les pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

