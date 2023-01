Ecolog International nomme Juan Chaparro directeur exécutif et président du conseil d'administration

DUBAÏ, EAU, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ecolog International, un important fournisseur mondial de services intégrés et de solutions logistiques dans les domaines du secours, de la chaîne d'approvisionnement, de l'énergie et de la santé, a annoncé la nomination de Juan Chaparro au poste de président exécutif du Conseil d'administration à partir du 1er janvier 2023.

Avec plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre en gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'acquisition et de fourniture, ayant travaillé pour des entreprises mondialement reconnues telles que Zara (Inditex), Esprit et Primark, M. Chaparro apporte une riche expertise en matière de gestion logistique complexe dans des environnements très dynamiques ainsi qu'une spécialisation en B2C. Cette expérience est alignée sur la vision et la stratégie de croissance d'Ecolog et fait de lui un atout précieux pour l'équipe de direction.

Concernant son nouveau poste, Juan Chaparro a déclaré : « Ecolog est une organisation unique avec une histoire extraordinaire qui a le potentiel de contribuer à améliorer tous les aspects de la vie des personnes qu'elle sert, de l'eau et de l'assainissement à la restauration, en passant par les services de santé et l'environnement en général. Son attachement à l'humain et sa culture d'entreprise familiale, tant en interne qu'en externe, font partie des nombreuses raisons pour lesquelles je suis impatient de m'y joindre. »

La nomination de M. Chaparro arrive à un moment charnière, alors qu'Ecolog progresse dans l'expansion de son offre de services en matière de solutions de santé personnalisées, d'eau propre et d'énergie renouvelable, ainsi que de technologies alimentaires durables. Avec des projets dans des marchés émergents et établis, répondant aux besoins de divers clients institutionnels, Ecolog est prêt à tirer parti de son ampleur et de son empreinte pour fournir également des services directs aux consommateurs.

« Il s'agit d'une phase passionnante du développement de l'entreprise, qui consiste à déterminer comment nous pouvons mobiliser notre atout le plus précieux – nos équipes et leurs compétences – afin d'accroître leurs aptitudes et notre capacité à aider plus de gens de différentes façons. Je suis impatient d'y participer dans le cadre de ce nouveau poste et honoré de mener notre équipe incroyable vers de nouveaux succès », a déclaré Juan Chaparro.

À propos d'Ecolog

Ecolog International est un fournisseur mondial de services intégrés et de solutions durables adaptés aux besoins de divers clients dans les domaines de l'humanitaire, de la santé, de l'énergie, de l'exploitation minière et des infrastructures. Constitué il y a plus de deux décennies en Allemagne, avec une présence dans près de 40 pays, le portefeuille de services de la société couvre les domaines du secours, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, du bâtiment, de l'ingénierie, des soins de santé et de l'environnement. Animé par la passion de servir les peuples et les communautés, Ecolog jouit d'une vaste expérience dans la fourniture de solutions de réponse rapide, de logistique intégrée et complexe ainsi que d'opérations critiques.

