Ecolog International nomeia Juan Chaparro como diretor executivo e presidente da diretoria

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ecolog International, provedora líder global de serviços integrados e soluções de logística para suporte à vida, cadeia de suprimentos, energia e setores de saúde, anunciou a nomeação de Juan Chaparro como presidente executivo da diretoria, em 1º de janeiro de 2023.

Com mais de 30 anos de experiência como executivo em gestão de cadeia de suprimentos, aquisições e fornecimento e tendo trabalhado para empresas reconhecidas globalmente como Zara (Inditex), Esprit e Primark, Chaparro traz uma vasta experiência em gestão complexa de logística em ambientes acelerados e com foco em B2C. Isso se alinha com a estratégia de visão e crescimento da Ecolog e o torna uma adição valiosa à equipe de liderança.

Ao comentar sobre seu novo cargo, Juan Chaparro disse: "A Ecolog é uma empresa única, com uma história distinta e o potencial de ajudar a melhorar todos os aspectos da vida das pessoas que atende, de água e saneamento a alimentação, saúde e o meio ambiente em geral. Seu foco orientado para as pessoas e sua cultura familiar, tanto interna quanto externamente, estão entre as muitas razões pelas quais estou entusiasmado em me unir."

A nomeação de Chaparro ocorre em um momento crucial, à medida que a Ecolog avança na ampliação de sua oferta de serviços adicionando soluções personalizadas de saúde, água limpa e energia renovável, bem como tecnologias de alimentos sustentáveis. Com projetos em mercados emergentes e estabelecidos e atendendo a vários clientes institucionais, a Ecolog está pronta para utilizar sua escala e presença para também prestar serviços diretos aos consumidores.

"É uma fase interessante do desenvolvimento da empresa, investigando como podemos mobilizar nosso ativo mais valioso, nossos funcionários e suas habilidades, para intensificar suas competências e ampliar nossa capacidade de ajudar mais pessoas de mais maneiras. Estou ansioso para contribuir em minha nova função e honrado por conduzir nossa incrível equipe rumo a novos níveis de sucesso", disse Juan Chaparro.

Sobre a Ecolog

A Ecolog International é uma provedora global de serviços integrados e soluções sustentáveis personalizadas conforme as necessidades de uma gama diversificada de clientes nos setores humanitário, de saúde, energia, mineração e infraestrutura. Incorporada há mais de duas décadas na Alemanha, com presença em quase 40 países, a empresa possui um portfólio de serviços que inclui suporte à vida, gestão de cadeia de suprimentos, construção, engenharia, saúde e serviços ambientais. Motivada pela paixão por servir as pessoas e as comunidades, a Ecolog tem uma vasta experiência no fornecimento de soluções de resposta rápida, logística integrada e complexa, bem como operações essenciais.

