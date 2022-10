MUNIQUE, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 24 de outubro, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) iniciou sua exposição na bauma 2022 em Munique, na Alemanha. Adotando o tema Vision Creates Future este ano, a Zoomlion está apresentando suas recentes conquistas importantes em tecnologia e desenvolvimento de produtos, bem como sua transformação em digitalização, inteligência e sustentabilidade.

Ecológicos e inteligentes: Zoomlion apresenta novos produtos de plataformas aéreas, terraplanagem e empilhadeiras na bauma 2022 (PRNewsfoto/Zoomlion)

A Zoomlion está expondo uma linha abrangente de maquinários de ponta, incluindo equipamentos de terraplanagem, içamento, concreto, trabalho aéreo e veículos industriais.

Entre os produtos conceito de plataformas de trabalho aéreo (AWP) de maior destaque estão modelos com elevação do tipo tesoura, lança reta e do tipo manivela. As AWPs off-road com braço-de-guindaste autoimpulsionadas de íons de lítio ZA16JERT-Li e ZA20JERT-Li estão fazendo sua estreia na bauma. Com acionamento por motor de CA, elas podem se adaptar a várias condições de trabalho, atingindo operação com baixo ruído e livre de emissões.

Duas AWPs elétricas de lança reta, a ZT22JE e a ZT26JE, estão sendo apresentadas na bauma 2022. Equipadas com uma bateria de lítio de 80 V, projetada especificamente para aplicação em ambientes internos, os dois modelos têm capacidade de carga dupla de 300/450 quilos, mesa giratória contínua de 360 graus, tração nas quatro rodas e capacidade de inclinação de 45% (24°) para oferecer um desempenho silencioso, livre de emissões e eficiente.

Representando o setor de negócios de terraplanagem, serão apresentadas cinco escavadeiras desenvolvidas para o mercado europeu de primeira linha. Três desses produtos (ZE18GU, ZE26GU e ZE35GU) são escavadeiras de pequena tonelagem com design compacto e sistema hidráulico personalizado sensível à carga, o que pode melhorar a manobrabilidade e a confiabilidade, possibilitando, ao mesmo tempo, o diagnóstico automático de falhas e manutenção conveniente.

A ZE210GLC é uma escavadeira de 21 toneladas que valoriza o conforto, o controle e uma experiência de manutenção de nível de carros. Ela reduz o consumo de combustível em 10% graças a um grande deslocamento de controle de fluxo eletrônico positivo personalizado com tecnologias de baixa RPM e também pode ser equipada com um sistema de orientação inteligente 2D/3D, cerca eletrônica e reconhecimento de voz para melhorar a eficiência operacional. A minicarregadeira ZS090V possui um dispositivo de elevação vertical com capacidade de carga 10% maior do que a de um dispositivo de elevação circular, e seu projeto modular permite que a carregadeira carregue mais de 200 tipos de ferramentas funcionais para realizar várias tarefas.

A Zoomlion também está apresentando novas empilhadeiras inteligentes e ecológicas, incluindo os modelos de íons de lítio FB25H e FB35S. Ambas são equipadas com controle elétrico de tração de CA e controle elétrico de bomba de CA, e os motores contam com sensores de temperatura e de velocidade para possibilitar proteção e manutenção autônomas. Sua função de frenagem regenerativa pode recuperar 25% da energia durante a frenagem, aumentando significativamente a vida útil da bateria.

Digitalização como alta prioridade da Zoomlion

A Zoomlion colocou a digitalização no topo de sua lista de prioridades e, na bauma 2022, a empresa está exibindo sua plataforma de gerenciamento remoto inteligente para maquinários de trabalho aéreo e terraplenagem. A plataforma inteligente personalizada para monitoramento e gestão de aluguel pode realizar tarefas rapidamente como posicionamento/monitoramento de equipamentos, diagnóstico de falhas, bloqueio/desbloqueio e muito mais, além de ajudar os clientes a gerenciar contratos de aluguel e pagamentos e obter informações sobre equipamentos em tempo real remotamente.

A Zoomlion organizará uma série de eventos de lançamento de novos produtos, seminários de produtos e roadshows na bauma 2022. Visite o estande FS905/2 para obter mais informações e dados.

"A Zoomlion tem o prazer de oferecer produtos inteligentes e sustentáveis e serviços de digitalização e compartilhar com nossos parceiros na bauma 2022", disse Fan Zhide, gerente geral assistente da Zoomlion Overseas Company. "O ano de 2022 marca o 30o aniversário da Zoomlion e, como líder pioneira do setor, comprometida em agregar valor para os clientes e cumprir responsabilidades sociais corporativas, assumimos o compromisso de promover a transformação digital, inteligente e verde e contribuir para um futuro melhor e mais sustentável."

