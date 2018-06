EcoNet apresenta emblemático EN7580, um SoC de categoria superior para 10G xPON, equipado com aceleradores de rede

HSINCHU, Taiwan, 28 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A EcoNet Limited, uma líder mundial de mercado em soluções de semicondutores para produtos de comunicação de banda larga, hoje lançou sua emblemática solução system-on-chip ("SoC") EN7580 para a 10G xPON, equipada com WAN-to-LAN exclusivo e aceleradores de rede Wi-Fi para os protocolos 10GEPON, XGSPON, NGPON2, XGPON1, GPON e EPON. Junto com o eXtreme Packet Accelerator ("XPA") e o Smart Wi-Fi Accelerator ("SWA"), a EN7580 perfeitamente facilita o tráfego da 10G xPON na direção do LAN e a transmissão do tráfego da Wi-Fi com desempenho do roteamento de cabo rápido e, ao mesmo tempo, descarrega a CPU completamente.