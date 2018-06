EcoNet dévoile son produit phare, le SoC EN7580 10G xPON équipé d'accélérateurs réseaux

En outre, l'EN7580 permet aux opérateurs qui souhaitent étendre leurs services GPON/EPON dans et à travers des services 10G xPON de concrétiser leur objectif de la manière la plus efficace et la plus économique. « En raison de la demande croissante d'une plus grande largeur de bande de la part des opérateurs de télécommunication, EcoNet fait passer les services de connectivité de réseau à un niveau supérieur, » a expliqué Bomin Wang, PDG d'EcoNet. « Grâce à ses accélérateurs de réseau et sa prise en charge étendue de nombreux protocoles, les opérateurs peuvent recueillir les bénéfices d'une architecture représentant une économie d'énergie significative, des performances réseau non bloquantes et un rapport C/P élevé de l'EN7580. Nous sommes convaincus que l'EN7580 est une solution idéale de nouvelle génération pour le marché de la fibre et notre conception unique, leader du secteur et à faible puissance contribuera également de manière substantielle à notre environnement. »

Principales caractéristiques du SoC EcoNet EN7580

Construction avec processeur PON de cinquième génération sur l'architecture EcoNet éprouvée

cinquième génération sur l'architecture EcoNet éprouvée Le XPA intégré permet les routages IPv4 et IPv6 à la vitesse du câble jusqu'à 10Gbit/s en bi-direction avec une décharge complète de la CPU

Le SWA intégré prend en charge la transmission de trafic Wi-Fi ax/ac/11n. En prenant par exemple la solution Wi-Fi à débit bi-directionnel MT7615 4x4n+4x4ac, vitesse jusqu'à 1,7 Gbps et plus de 70 % d'économies de la CPU

Le haut niveau d'intégration comprend une CPU bicœur 1,3Ghz, des ports Ethernet LAN multi-Gigabit, un Ethernet 10/5/2.5/1G via interface XFI/HSGMII, USB, PCIe, moteur IPSec, démarrage sécurisé, VoIP multi-ligne et UART multi-port pour des applications domotiques

Grâce à sa conception innovante de première qualité à faible puissance, il consomme jusqu'à 40 % moins que la plupart des SoC 10G xPON sur le marché

La conception à DRAM simple originale pour les 10G xPON symétriques et asymétriques réduit drastiquement les coûts de R-D ODM/opérateur

À propos d'EcoNet

EcoNet est une filiale de MediaTek Inc. et un leader du marché dans le développement de SoC pour les réseaux de large bande, notamment de solutions xPON/xDSL et de commutateurs Ethernet. EcoNet propose une gamme de produits semi-conducteurs étendue, innovante et de dernière génération pour les opérateurs et fournisseurs leaders de large bande.

