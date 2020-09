Econoom Raaj Sah van de University of Chicago eert Kamiel Bulcke, Vlaamse Hindi-geleerde

Na aankomst in India bracht Vader Bulcke, als jonge jezuïet, het grootste deel van zijn leven door in het St. Xavier's College in Ranchi, waar hij in 1982 kwam te overlijden. Hij versteeg culturen en talen en werd een architect van de moderne Hindi-literatuur. Zijn bijdrage omvat werken over de legendarisch Lord Rama, en over de wijsheid en verhevenheid van de middeleeuwse devotionele dichter Tulsidas.

Tijdens de onthulling van de plaquette in september 2020, zei Graaf Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, "Het is belangrijk voor ons Belgen om het magistrale erfgoed, dat door Vader Bulcke in India is gecreëerd, te waarderen en door te geven aan onze toekomstige generaties. We zijn dankbaarheid dat Professor Sah de deugdzame nalatenschap van zijn mentor in zijn geboorteplaats eert."

Professor Sah schonk de plaquette als een symbool van zijn dankbaarheid voor Vader Bulcke's mentorschap. Dr. Sah is een Professor Openbaar beleid en Economie aan de University of Chicago, Harris School of Public Policy en bekleedde eerder facultaire functies aan het Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, de University of Pennsylvania, en Yale University.

De heer Rajeeva Sharma, Senior Advocate aan de High Court in Ranchi, studeerde onder Professor Sah aan St. Xavier's College en hij merkte op: "Professor Sah en Vader Bulcke vormen harmonie: een student die intensief wilde leren, en een leraar die fenomenaal was in persoonlijke begeleiding, die moeiteloos het algehele welzijn combineerde met het intellectuele."

"In India is de relatie tussen een leermeester en een leerling diepgaand. De dankbaarheid van de leerling is levenslang, en wordt tot uitdrukking gebracht, zelfs nadat de leermeester is komen te overlijden," merkte Dr. Ralph Nicholas, William Rainey Harper Professor Emeritus of Anthropology aan de University of Chicago op.

