Raaj Sah, économiste de l'université de Chicago, rend hommage à Kamiel Bulcke, spécialiste flamand du hindi

Arrivé en Inde comme jeune jésuite, le père Bulcke a passé la majeure partie de sa vie dans les Facultés de Saint-Xavier à Ranchi, jusqu'à sa mort en 1982. Transcendant les cultures et les langues, il s'est imposé comme un architecte de la littérature hindi moderne. Parmi ses contributions, on peut citer celles sur les épopées de Lord Rama, et sur la sagesse et la sublimité du poète médiéval très pieux Tulsidas.