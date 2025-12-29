ECOPEACE accélère le déploiement mondial de sa technologie d'assainissement de l'eau pilotée par l'IA à Singapour et à Dubaï

Un innovateur sud-coréen spécialisé dans les technologies de l'eau propose des solutions de gestion de l'eau autonomes et basées sur les données pour les villes de la prochaine génération.

GWANGJU, Corée du Sud, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ECOPEACE, une société spécialisée dans les technologies de l'eau basée en Corée du Sud, a annoncé l'expansion mondiale de ses systèmes autonomes d'assainissement et de gestion de la qualité de l'eau, en commençant par des projets pilotes à Singapour et aux Émirats arabes unis. L'entreprise, qui exploite l'un des plus vastes portefeuilles de projets d'élimination des algues en Corée, prépare ses technologies en vue d'une adoption plus large au niveau international.

ECOPEACE Accelerates Global Deployment of AI-Driven Water-Cleanup Technology in Singapore and Dubai

Ces dernières années, ECOPEACE a installé ses systèmes d'assainissement autonomes dans les principaux réservoirs, rivières, parcs urbains et quartiers intelligents de Corée. Ses robots autonomes éliminent les algues, nettoient les eaux de surface et surveillent en permanence la qualité de l'eau. Ces projets soulignent le besoin croissant de solutions évolutives et automatisées pour la gestion de l'eau, alors que le changement climatique mondial accélère la prolifération des algues nuisibles et la pollution.

La technologie d'ECOPEACE comprend la plateforme autonome ECOBOT et un système de filtration continue qui associe des microfiltres en acier inoxydable à un traitement électrochimique. Le système traite efficacement de grands volumes d'eau polluée tout en effectuant simultanément un filtrage et un lavage à contre-courant pour éviter l'encrassement. Alimentée par des données multipoints en temps réel, la solution d'IA d'ECOPEACE ajuste automatiquement les conditions de traitement et les débits, une approche qui reflète l'ambition d'ECOPEACE d'intégrer le nettoyage physique à l'intelligence numérique.

La première nouvelle initiative de l'entreprise à l'étranger comprend des projets pilotes et de validation de principe à Singapour et aux Émirats arabes unis, où ECOPEACE teste son système autonome ECOBOT pour le contrôle des algues, le nettoyage des eaux de surface et la surveillance en temps réel de la qualité de l'eau dans les cours d'eau urbains. Ces projets sont menés en collaboration avec des partenaires du secteur public local et des infrastructures dans des villes qui ont activement investi dans le développement urbain intelligent et durable, ce qui leur permet de se positionner en tant qu'utilisateurs précoces des services environnementaux basés sur l'automatisation.

ECOPEACE décrit sa stratégie comme une « intelligence alimentée par l'IA », un système qui intègre la robotique autonome, les réseaux de capteurs, la filtration avancée et l'analyse en temps réel. L'objectif est de permettre aux villes et aux services publics de gérer l'état de l'eau en amont des problèmes, au lieu de réagir seulement après l'apparition d'une contamination ou d'une prolifération d'algues.

« Les systèmes d'approvisionnement en eau devenant de plus en plus complexes, les villes du monde entier auront besoin de solutions qui anticipent le changement et ne se contentent pas d'y réagir », a déclaré In-Won Chae, directeur général d'ECOPEACE. « Les ressources en eau du monde entier sont soumises à une pression croissante en raison de la pollution, de la croissance urbaine rapide et de la prolifération d'algues due au climat. Les réponses traditionnelles ne suffisent plus. Les villes ont besoin de solutions efficaces et plus intelligentes qui s'attaquent aux problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Nous sommes heureux de soutenir nos partenaires de Singapour et des Émirats arabes unis dans leurs efforts pour mettre en place des pratiques modernes de gestion de l'eau ».

ECOPEACE prévoit d'étendre sa présence en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans d'autres régions à la recherche de solutions modernes et rentables pour la gestion de l'eau. L'entreprise vise à établir une plateforme normalisée pour l'intelligence autonome de l'eau qui intègre la robotique, la détection et la filtration avancée pour épauler les municipalités, les zones industrielles et les écosystèmes naturels.

Ressource multimédia : courte vidéo (technologie autonome d'assainissement de l'eau pilotée par l'IA)

https://www.youtube.com/shorts/Qec36TRfPd4

À propos d'ECOPEACE

ECOPEACE est une entreprise coréenne de technologie verte spécialisée dans les robots autonomes d'assainissement de l'eau et les plateformes de gestion de la qualité de l'eau pilotées par l'IA. Ses technologies sont déployées dans toute la Corée et dans le cadre de programmes pilotes internationaux portant sur l'élimination des algues, la purification des eaux de surface, le nettoyage des films d'hydrocarbures et la surveillance de l'environnement en temps réel.

Site Internet : www.eco-peace.co.kr

Relations publiques : [Jony Jung, directeur. [email protected]]

