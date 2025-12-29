ECOPEACE beschleunigt den weltweiten Einsatz von KI-gestützter Wasserreinigungs-Technologie in Singapur und Dubai

Innovatives südkoreanisches Wassertechnologieunternehmen entwickelt autonome, datengestützte Wassermanagementlösungen für Städte der nächsten Generation

GWANGJU, Südkorea, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ECOPEACE, ein in Südkorea ansässiges Wassertechnologieunternehmen, kündigte die weltweite Expansion seiner autonomen Wasserreinigungs- und Wasserqualitätsmanagementsysteme an, beginnend mit Pilotprojekten in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen betreibt eines der umfangreichsten Portfolios an Algenentfernungsanlagen in Korea und bereitet seine Technologien für eine umfassendere internationale Einführung vor.

ECOPEACE Accelerates Global Deployment of AI-Driven Water-Cleanup Technology in Singapore and Dubai

In den letzten Jahren hat ECOPEACE seine autonomen Reinigungssysteme in großen Stauseen, Flüssen, Stadtparks und Smart-City-Vierteln in Korea eingesetzt. Die autonomen Roboter entfernen Algen, reinigen Oberflächenwasser und überwachen kontinuierlich die Wasserqualität. Diese Projekte verdeutlichen den zunehmenden Bedarf an skalierbaren, automatisierten Wassermanagementlösungen, da der globale Klimawandel das Wachstum schädlicher Algen und die Umweltverschmutzung beschleunigt.

Die Technologie von ECOPEACE umfasst die autonome ECOBOT-Plattform und ein kontinuierliches Filtersystem, das Mikrofilter aus Edelstahl mit elektrochemischer Behandlung kombiniert. Das System verarbeitet effizient große Mengen verschmutzten Wassers und führt gleichzeitig Filter- und Rückspülvorgänge durch, um Verschmutzungen zu verhindern. Die KI-Lösung von ECOPEACE basiert auf Echtzeit-Daten aus mehreren Messpunkten und passt die Behandlungsbedingungen und Durchflussraten automatisch an. Dieser Ansatz spiegelt die Vision von ECOPEACE wider, physische Reinigungsmaßnahmen mit digitaler Intelligenz zu verbinden.

Die erste neue Initiative des Unternehmens im Ausland umfasst Pilot- und Proof-of-Concept-Projekte in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ECOPEACE sein autonomes ECOBOT-System zur Algenbekämpfung, Oberflächenwasserreinigung und Echtzeit-Überwachung der Wasserqualität in städtischen Wasserwegen testet. Diese Projekte werden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Infrastruktur in Städten durchgeführt, die aktiv in eine intelligente und nachhaltige Stadtentwicklung investiert haben und sich damit als frühe Anwender von automatisierungsbasierten Umweltdienstleistungen positionieren.

ECOPEACE beschreibt seine Strategie als „KI-gestützte Intelligenz", ein System, das autonome Robotik, Sensornetzwerke, fortschrittliche Filterung und Echtzeitanalyse integriert. Das Ziel besteht darin, Städten und Versorgungsunternehmen Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die Wasserqualität proaktiv verwalten können, anstatt erst nach einer Verschmutzung oder einem Algenbefall zu reagieren.

„Wassersysteme werden immer komplexer, daher benötigen Städte weltweit Lösungen, die Veränderungen bereits vorhersehen und nicht nur darauf reagieren", erklärte In-Won Chae, Geschäftsführer von ECOPEACE. „Die Wasserressourcen auf der ganzen Welt werden durch Verschmutzung, schnelles Städtewachstum und klimabedingte Algenausbrüche immer stärker belastet. Die traditionellen Antworten reichen nicht mehr aus. Die Städte brauchen effiziente und intelligentere Lösungen, die die Probleme angehen, bevor sie eskalieren. Wir freuen uns, unsere Partner in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei zu unterstützen, moderne Wasserbewirtschaftungsmethoden zu entwickeln."

ECOPEACE beabsichtigt, seine Präsenz in Südostasien, dem Nahen Osten und anderen Regionen auszubauen, die nach modernen, kosteneffizienten Lösungen für das Wassermanagement suchen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine standardisierte Plattform für autonome Wasserintelligenz zu etablieren, die Robotik, Sensorik und fortschrittliche Filtration vereint, um Kommunen, Industriegebiete und natürliche Ökosysteme zu unterstützen.

Multimediale Ressource: Kurzes Video (KI-gesteuerte autonome Wasserreinigungs-Technologie)

https://www.youtube.com/shorts/Qec36TRfPd4

Informationen zu ECOPEACE

ECOPEACE ist ein koreanisches Green-Tech-Unternehmen, das sich auf autonome Wasserreinigungsroboter und KI-gesteuerte Plattformen zur Verbesserung der Wasserqualität spezialisiert hat. Seine Technologien werden in ganz Korea und in internationalen Pilotprogrammen zur Algenentfernung, Oberflächenwasserreinigung, Ölfilmsanierung und Echtzeit-Umweltüberwachung eingesetzt.

Website: www.eco-peace.co.kr

PR-Kontakt: [Jony Jung, Direktor. [email protected]]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850355/ECOPEACE_Accelerates_Global_Deployment_AI_Driven_Water_Cleanup_Technology_Singapore_Dubai.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2850356/ECOPEACE_Logo.jpg