Ecuador eröffnet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gegen Katar

PARIS und FRANKFURT, Deutschland, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- "La Tri" ist dank ihrer Leistungen in der CONMEBOL-WM-Qualifikation eines der Überraschungspakete für Katar 2022 und wird ihr erstes Spiel gegen Gastgeber Katar bestreiten. Die beiden Länder treffen am ersten Spieltag der Gruppe A aufeinander. Die Niederlande und Senegal komplettieren die Gruppe. Am Sonntag, dem 20. November, beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die zum ersten Mal nicht im Sommer, sondern später im Jahr ausgetragen wird. Die Eröffnungsfeier findet im Al-Bayt-Stadion (Jor) statt, bevor das erste Spiel des Wettbewerbs angepfiffen wird.

Stand des ecuadorianischen Ministeriums für Tourismus im Katara Cultural Village.

Das größte Sportereignis der Welt wird von Milliarden von Menschen verfolgt. Bei der Fußballweltmeisterschaft präsentieren die Länder nicht nur ihre Mannschaften und Spieler, sondern auch ihre Kultur und ihre Bräuche in der Stimmung der Fans.

Deshalb ist die Teilnahme Ecuadors am Eröffnungsspiel eine einmalige Gelegenheit, denn 90 Minuten lang wird das Land der vier Welten vor den Augen der Welt zu sehen sein, und Ecuador hat dies zur Kenntnis genommen.

Ecuadorianischer Pavillon im Kulturzentrum Katara

Vom 19. November bis zum 3. Dezember wird Ecuador im Kulturzentrum Katara mit einem eigenen Pavillon vertreten sein. Ziel des Pavillons ist es, die Werbung für Ecuador als Reiseziel voranzutreiben. Förderung der Exporte Ecuadors - Kaffee, Schokolade, Blumen, Bananen, Thunfisch. Wir stellen Ihnen Ecuador und seine unglaublichen 4 Welten vor: die Anden, den Amazonas, das Tiefland und die Galapagosinseln.

Ein Vertreter des ecuadorianischen Tourismusministeriums wird eine ausführliche Einweisung zu den wichtigsten Gesprächsthemen und den hervorzuhebenden Zielen und Attraktionen geben. Dieser Vertreter wird jeden Tag im Pavillon anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Ein ecuadorianisches Musik- und Unterhaltungsprogramm wird vom 19. bis 26. November täglich von 16:00 bis Mitternacht laufen. Künstler wie Alexandra Cabanilla, Jazzsängerin, Mitglied des Cirque du Soleil. Martha Psyco, Violinistin, die mehr als 700.000 Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal hat, und Kevin Santos, Exponent der Bomba und der modernen Marimba, Gewinner des ersten Platzes als bester pazifischer Marimba-Performer beim Festival Petronio Álvarez2019 (Kolumbien).

