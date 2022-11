L'Équateur ouvre la Coupe du monde 2022 contre le Qatar

PARIS et FRANCFORT, Allemagne , 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- "La Tri" arrive comme l'une des surprises de la coupe du monde au Qatar 2022 grâce à ses performances lors de la phase de qualification. La Tri jouera son premier match contre le pays hôte, le Qatar. Les deux pays se rencontreront lors de la première journée du groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal complètent le groupe. Le dimanche 20 novembre marquera le début de la Coupe du monde au Qatar, qui, pour la première fois, se jouera plus tard dans l'année plutôt qu'en été. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade Al Bayt (Jor), avant le coup d'envoi du premier match de la compétition.

Stand du ministère équatorien du Tourisme au Katara Cultural Village. (PRNewsfoto/Ministry of Tourism of Ecuador)

Le plus grand événement sportif du monde est vu par des milliards de personnes. Lors de la Coupe du monde, les pays présentent non seulement leurs équipes et leurs joueurs, mais aussi leur culture et leurs coutumes à travers la ferveur des supporters.

C'est pourquoi la participation de l'Équateur au match d'ouverture est une occasion unique, car pendant 90 minutes, le Pays des quatre mondes sera sous les yeux du monde entier, et l'Équateur en a pris note.

Pavillon équatorien au centre culturel Katara

Du 19 novembre au 3 décembre, au centre culturel Katara, l'Équateur aura son propre pavillon. L'objectif du pavillon est de travailler à la promotion de l'Équateur en tant que destination touristique. Promotion des exportations de l'Équateur - café, chocolat, fleurs, bananes, thon. Présentation de l'Équateur et des 4 mondes incroyables qui s'y trouvent : les Andes, l'Amazonie, les plaines et les îles Galapagos.

Un représentant du ministère équatorien du tourisme fournira un briefing complet sur les principaux points de discussion, les destinations et attractions à mettre en avant. Ce représentant sera présent au pavillon chaque jour et sera disponible pour répondre aux questions.

Un programme de musique et de divertissement équatorien se déroulera de 16h00 à minuit tous les jours du 19 au 26 novembre. Des artistes tels qu'Alexandra Cabanilla, chanteuse de jazz, membre du Cirque du Soleil. Martha Psyco, violoniste qui compte plus de 700 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et Kevin Santos, interprète de bomba et de marimba moderne, lauréat du premier prix du meilleur interprète de marimba du Pacifique au festival Petronio Álvarez 2019 (Colombie).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951403/Ministry_of_Tourism_of_Ecuador.jpg

SOURCE Ministry of Tourism of Ecuador