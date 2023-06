ECW a annoncé une extension sur plusieurs années de son programme en faveur de l'éducation au Sud-Soudan à hauteur de 40 millions de dollars : le financement total de l'ECW au Sud-Soudan s'élève désormais à 72 millions de dollars

Le président du Sud-Soudan et le directeur exécutif du ECW invitent les donateurs à augmenter le montant de leur financement

JUBA et YIROL, Soudan du Sud, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les enfants du Sud-Soudan sont confrontés à de graves risques en raison des conflits, des déplacements forcés, de la pauvreté et du changement climatique. Pour répondre à ces crises interconnectées grâce au pouvoir transformateur de l'éducation, le président du Sud-Soudan Salva Kiir Mayardit et la directrice exécutive d'Education Cannot Wait (ECW) Yasmine Sherif ont annoncé aujourd'hui une subvention catalytique de 40 millions de dollars pour prolonger de trois ans le programme pluriannuel de résilience d'ECW au Sud-Soudan. Le financement total de l'ECW au Sud-Soudan s'élève désormais à 72 millions de dollars.

“By delivering across the humanitarian-development nexus with both speed and depth, this new ECW investment will support South Sudan in delivering on the SDGs, reducing risks and building resilience as we work together to protect our people and our country from the catastrophic risks of climate change. It will serve to lift our children out of poverty, while at the same time ensuring universal human rights for the millions of children.”- Awut Deng Acuil, South Sudan Minister of Education.

« Le gouvernement du Sud-Soudan s'est pleinement engagé à faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité. L'investissement complémentaire d'Education Cannot Wait (ECW) offrira des possibilités d'éducation vitales à des dizaines de milliers de filles et de garçons touchés par la crise à travers le pays. Pour faire avancer ce travail, nous appelons les dirigeants mondiaux à augmenter le financement du ECW et de ses partenaires dans les pays. Il s'agit d'un investissement crucial en faveur du développement durable, de la paix et de la prospérité pour le peuple du Sud-Soudan et pour les enfants touchés par la crise dans le monde entier », a déclaré le président Salva Kiir Mayardit.

Ce programme de trois ans sera mis en œuvre par Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et Finn Church Aid, en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation générale et de l'instruction et d'autres partenaires. Il permettra à au moins 135 000 enfants touchés par la crise de bénéficier d'un soutien éducatif holistique qui améliorera l'accès à l'école, garantira un apprentissage de qualité, renforcera l'inclusion des filles et des enfants handicapés et renforcera la résilience face aux crises futures.

« Des années de conflit et de déplacements forcés, aggravés par des catastrophes climatiques, ont fait payer un lourd tribut à la prochaine génération du Sud-Soudan. Il est temps d'inverser la tendance et d'offrir aux filles et aux garçons les plus vulnérables la protection et l'espoir que seule une éducation de qualité peut offrir. C'est le meilleur investissement que nous puissions faire pour l'avenir de ce jeune pays et de toute la région », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive du ECW.

« Après des années de guerre qui ont empêché des générations entières d'aller à l'école, l'éducation au Sud-Soudan reste une priorité urgente avec seulement 27 % de la population capable de lire ou d'écrire, et moins de la moitié des enfants scolarisés », a déclaré Pornpun Jib Rabiltossaporn, directeur national de Save the Children.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104322/ECW_South_Sudan_Children.jpg

SOURCE Education Cannot Wait