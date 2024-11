EDAN dévoile ses dernières innovations pour les soins de santé mondiaux à MEDICA 2024

DUSSELDORF, Allemagne, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Edan Instruments Inc. (300206.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions médicales et de soins de santé, a présenté ses dernières innovations de produits à MEDICA 2024 en Allemagne. L'événement, qui s'est tenu du 11 au 14 novembre, a attiré plus de 83 000 participants et 5 300 exposants, mettant en avant les avancées dans le domaine des technologies de la santé.

« À l'approche de son 30e anniversaire, la présence d'EDAN cette année souligne notre engagement envers des solutions de soins de santé pratiques et adaptables aux défis du monde réel », a indiqué Brian He, directeur principal des ventes régionales d'EDAN. « Nos dernières innovations sont façonnées par les commentaires constants des professionnels cliniques, ce qui reflète l'importance de rester en contact avec la première ligne grâce à des événements tels que MEDICA. »

Marquant 10 ans dans le domaine des gaz du sang, EDAN atteint officiellement le public avec i500 cette année, comme l'un des plus petits analyseurs de paillasse au monde avec une véritable maintenance zéro, délivrant plus de 30 paramètres par essai. Le nouvel échantillonneur de sang offre un échantillonnage plus sûr avec des options de taille, garantissant la précision en réduisant les interférences ioniques grâce à un revêtement héparine-lithium équilibré en calcium. Dans le domaine du diagnostic in vitro, EDAN présente l'analyseur d'hématologie de la série H90, qui utilise la technologie de fluorescence 3D pour obtenir des résultats précis en matière de RET, de DIFF et de NRBC.

Dans le domaine de l'échographie, EDAN a mis en avant l'Acclarix AX9, un système d'échographie diagnostique portable doté de la plateforme d'échographie de pointe SynSight zone, qui a attiré l'attention du public pour ses performances robustes en tant que solution puissante pour divers environnements cliniques. Parallèlement à l'AX9, les systèmes portables de la série Nano offrent une technologie compacte et conviviale pour répondre à la demande d'imagerie portable de haute qualité.

Les moniteurs fœtaux et maternels de la série F15, produits phares d'EDAN, sont reconnus pour leur fiabilité et leurs performances. Reconnu par des institutions renommées dans le monde entier, le F15 continue d'évoluer en fonction des commentaires des clients, garantissant qu'il répond aux exigences des soins obstétriques modernes avec précision et confiance. Le système de biofeedback PA4 Pro offre une solution portable pour la rééducation du plancher pelvien et reçoit des commentaires positifs de la part des professionnels de la santé. Qui plus est, le colposcope C12 UHD apporte une imagerie ultra-haute définition avec une caméra 4K, offrant une visualisation détaillée de la morphologie des lésions et des caractéristiques vasculaires pour les diagnostics gynécologiques.

Dans le domaine de la surveillance des patients, le futur iV100 d'EDAN est une solution polyvalente, fonctionnant de manière transparente comme un module multiparamétrique au sein de la série iV, tout en servant de moniteur de transport et de moniteur de chevet en un seul appareil. Conçu pour être utilisé dans divers environnements — des ambulances aux hôpitaux — il garantit un accès ininterrompu aux données du patient, facilitant ainsi des soins continus, efficaces et sans faille.

Cet engagement en faveur d'une conception adaptable et conviviale s'étend à la cardiologie. L'ECG 12 canaux SE-1202E, qui sera bientôt commercialisé, est doté d'un écran haute résolution et de commandes tactiles simplifiées pour un nettoyage facile et une meilleure utilisation dans le diagnostic cardiaque, tandis que le nouvel ECG compact SE-310 apporte la portabilité et l'efficacité aux soins primaires.

À propos d'Edan Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et services médicaux innovants et de haute qualité, en étant le pionnier d'une gamme exhaustive de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris l'ECG de diagnostic, la surveillance des patients, l'OB/GYN, l'imagerie par ultrasons, les essais sur le lieu de soins, les diagnostics in vitro et les soins aux animaux. Suivez EDAN sur LinkedIn, Facebook, et Instagram.

