EDAN stellt auf der MEDICA 2024 die neuesten Innovationen für das globale Gesundheitswesen vor

DUSSELDORF, Deutschland, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Edan Instruments Inc. (300206.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen, präsentierte seine neuesten Produktinnovationen auf der MEDICA 2024 in Deutschland. Die Veranstaltung, die vom 11. bis 14. November stattfand, zog über 83.000 Besucher und 5.300 Aussteller an, die die Fortschritte in der Gesundheitstechnologie präsentierten.

„Das 30-jährige Bestehen von EDAN in diesem Jahr unterstreicht unser Engagement für praktische, anpassungsfähige Gesundheitslösungen für reale Herausforderungen", sagte Brian He, Regionalverkaufsleiter von EDAN. „Unsere neuesten Innovationen werden durch ständiges Feedback von klinischen Fachleuten geprägt, was zeigt, wie wichtig es ist, durch Veranstaltungen wie die MEDICA mit der Praxis in Kontakt zu bleiben."

EDAN feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen auf dem Gebiet der Blutgasanalyse und stellt mit dem i500 offiziell eines der weltweit kleinsten Benchtop-Analysegeräte mit echtem Null-Wartungsaufwand vor, das über 30 Parameter pro Test liefert. Der neue Blutprobennehmer bietet eine sicherere Probenahme mit Größenoptionen und gewährleistet Genauigkeit durch die Verringerung von Ioneninterferenzen mittels einer Calcium-balancierten Heparin-Lithium-Beschichtung. EDAN expandiert im Bereich IVD und stellt die Hämatologie-Analysegeräte der Serie H90 vor, die 3D-Fluoreszenztechnologie für präzise RET-, DIFF- und NRBC-Ergebnisse nutzen.

Im Bereich Ultraschall stellte EDAN das Acclarix AX9 vor, ein tragbares diagnostisches Ultraschallsystem mit der hochmodernen SynSight-Zonensonographieplattform, das aufgrund seiner robusten Leistung als leistungsstarke Lösung für verschiedene klinische Bereiche große Aufmerksamkeit erregte. Neben dem AX9 bieten die Handheld-Systeme der Nano-Serie eine kompakte und benutzerfreundliche Technologie, um die Nachfrage nach hochwertigen, tragbaren Bildgebungssystemen zu erfüllen.

Das Vorzeigeprodukt von EDAN ist die F15 Serie mit Fetal- und Müttermonitoren, bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Leistung. Der von renommierten Einrichtungen weltweit anerkannte F15 wird auf der Grundlage von Kundenrückmeldungen ständig weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass es die Anforderungen der modernen Geburtshilfe mit Präzision und Vertrauen erfüllt. Das PA4 Pro Biofeedback-System ist eine tragbare Lösung für die Beckenboden-Rehabilitation, die von medizinischem Fachpersonal positiv bewertet wird. Darüber hinaus bietet das Kolposkop C12 UHD ultrahochauflösende Bildgebung mit einer 4K-Kamera, die eine detaillierte Visualisierung der Läsionsmorphologie und der vaskulären Merkmale für die gynäkologische Diagnostik ermöglicht.

In der Patientenüberwachung ist der kommende iV100 von EDAN eine vielseitige Lösung, die nahtlos als Multiparameter-Modul innerhalb der iV-Serie funktioniert und gleichzeitig als Transportmonitor und bettseitiger Monitor in einem dient. Er wurde für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt, von Ambulanzen bis hin zu Krankenhäusern, und gewährleistet einen ununterbrochenen Zugriff auf Patientendaten, was eine nahtlose, kontinuierliche und effektive Versorgung ermöglicht.

Dieses Engagement für ein anpassungsfähiges, benutzerfreundliches Design gilt auch für die Kardiologie. Das in Kürze erscheinende 12-Kanal-EKG SE-1202E verfügt über einen hochauflösenden Bildschirm und optimierte Touch-Bedienelemente für eine einfache Reinigung und verbesserte Benutzerfreundlichkeit bei der Herzdiagnose, während das neue kompakte EKG SE-310 Tragbarkeit und Effizienz in die Primärversorgung bringt.

