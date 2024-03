EDAN et GH Labs collaborent pour développer des appareils à ultrasons basés sur l'IA

BELLEVUE, Washington, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Edan Instruments, Inc. (300206.SZ), un fournisseur mondial de premier plan de solutions médicales et de soins de santé, a annoncé une collaboration avec Global Health Labs, Inc. (GH Labs) pour co-développer des appareils à ultrasons basés sur l'intelligence artificielle (IA). La collaboration vise à révolutionner l'accès aux soins de santé, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).

Dans le cadre de l'accord signé le 13 mars 2024 à Bellevue, dans l'État de Washington, EDAN et GH Labs combineront leur expertise pour créer des solutions d'échographie innovantes basées sur l'intelligence artificielle. Cette initiative souligne l'engagement commun des deux parties à s'attaquer aux disparités sanitaires mondiales et à améliorer les résultats des soins de santé maternelle et néonatale.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans ce voyage de transformation avec GH Labs », a déclaré Xicheng Xie, co-fondateur et vice-président d'EDAN. « En exploitant la puissance de la technologie de l'IA, nous visons à rendre les examens échographiques plus accessibles et abordables pour les communautés du monde entier. »

GH Labs, une organisation à but non lucratif financée par Gates Ventures, apporte une vaste expérience dans le développement de solutions technologiques pour réduire les disparités en santé. Grâce à cette collaboration, GH Labs fournira une expertise technique pour soutenir le développement d'appareils à ultrasons dotés d'intelligence artificielle adaptés aux PRFI.

« Les collaborations comme celle-ci représentent une avancée significative dans notre mission de tirer parti de la technologie pour l'équité en santé mondiale », a commenté Steve Kern, directeur exécutif de GH Labs. « Avec EDAN, nous nous engageons à faire progresser l'accès aux soins de santé et à améliorer les résultats en matière de santé maternelle et néonatale dans les communautés mal desservies. »

Les appareils développés dans le cadre de ce partenariat permettront aux fournisseurs de soins de santé des PRFI d'identifier les grossesses à risque élevé et de fournir des interventions en temps opportun, améliorant ainsi les soins prénataux dans le monde entier.

À propos de Global Health Labs, Inc.

Global Health Labs, Inc. (GH Labs), une organisation à but non lucratif créée par Gates Ventures et la Bill and Melinda Gates Foundation, innove pour réduire les disparités en matière de santé, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et collabore étroitement avec la Bill & Melinda Gates Foundation et les dirigeants de tous les secteurs pour élaborer des solutions technologiques qui répondent aux besoins non satisfaits dans les domaines suivants :

Diagnostics

Santé des mères, des nouveau-nés et des enfants

Outils et équipement de soins de santé primaires

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux innovants, de haute qualité et axés sur la valeur. EDAN est à l'origine d'une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris le diagnostic ECG, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie par ultrasons, le diagnostic in vitro, la surveillance des patients, les tests sur le lieu d'intervention et les soins vétérinaires. Suivez EDAN sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

