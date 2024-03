EDAN und GH Labs arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von KI-gestützten Ultraschallgeräten

BELLEVUE, Wash, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Edan Instruments, Inc. (300206.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Medizin- und Gesundheitslösungen, gibt eine Zusammenarbeit mit Global Health Labs, Inc. (GH Labs) zur gemeinsamen Entwicklung von KI-fähigen Ultraschallgeräten bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu revolutionieren, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs).

Im Rahmen der am 13. März 2024 in Bellevue, Washington, unterzeichneten Vereinbarung werden EDAN und GH Labs ihre Kompetenzen bündeln, um innovative Ultraschalllösungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Diese Initiative unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Parteien, globale gesundheitliche Ungleichheiten zu beseitigen und die Gesundheitsversorgung von Müttern und Neugeborenen zu verbessern.

"Wir freuen uns, diese transformative Reise mit GH Labs anzutreten", sagte Xicheng Xie, Mitbegründer und Vizepräsident von EDAN. "Durch die Nutzung der KI-Technologie wollen wir Ultraschalluntersuchungen für die Bevölkerung weltweit zugänglicher und erschwinglicher machen."

GH Labs, eine von Gates Ventures finanzierte gemeinnützige Organisation, verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Technologielösungen zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird GH Labs technisches Fachwissen zur Verfügung stellen, um die Entwicklung von KI-fähigen Ultraschallgeräten zu unterstützen, die auf LMICs zugeschnitten sind.

"Kooperationen wie diese stellen einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer Mission dar, Technologie für globale Gesundheitsgerechtigkeit zu nutzen", kommentierte Steve Kern, Exekutiver Direktor bei GH Labs. "Gemeinsam mit EDAN setzen wir uns dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Gesundheitslage von Müttern und Neugeborenen in unterversorgten Gemeinden zu verbessern."

Die im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelten Geräte werden Gesundheitsdienstleister in LMICs in die Lage versetzen, Risikoschwangerschaften zu erkennen und rechtzeitig einzugreifen, um die pränatale Versorgung weltweit zu verbessern.

Informationen zu Global Health Labs, Inc.

Global Health Labs, Inc. (GH Labs), eine von Gates Ventures und der Bill and Melinda Gates Foundation gegründete gemeinnützige Organisation, setzt sich für den Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten ein, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, und arbeitet eng mit der Bill & Melinda Gates Foundation und führenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Sektoren zusammen, um Technologielösungen zu entwickeln, die auf ungedeckte Bedürfnisse in diesen Ländern eingehen:

Diagnostik

Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern

Werkzeuge und Ausrüstung für die medizinische Grundversorgung

Informationen zu Edan Instruments, Inc.

EDAN hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem es wertorientierte, innovative und qualitativ hochwertige medizinische Produkte und Dienstleistungen anbietet. ist Vorreiter einer umfassenden Reihe medizinischer Lösungen, die ein breites Spektrum an Gesundheitspraktiken abdecken, darunter Diagnostic ECG, OB/GYN, Ultrasound Imaging, In-Vitro Diagnostics, Patient Monitoring, Point-of-Care Testing, und Veterinary. Folgen Sie EDAN auf LinkedIn, Facebook, und Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068833/EDAN_Logo_Logo.jpg