Edição 129 da Feira de Cantão revela produtos de qualidade em 137 transmissões ao vivo

"Nas duas últimas exposições virtuais, vimos muitos expositores usando as salas de transmissão ao vivo na Feira de Cantão para promover seus mais recentes produtos criativos e inovadores. Temos o prazer de receber mais de nossos expositores, incluindo os fabricantes de produtos domésticos, para adotar a revolução tecnológica e melhorar o comércio internacional em uma nova era digital", disse Quandong Liu, vice-diretor geral adjunto do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão.

Empresas de decoração para casa trazem criatividade ao artesanato e ao design de produto

Com consumidores no mundo todo buscando uma decoração diversificada e multifuncional com materiais ecológicos e design elegante, os expositores da Feira de Cantão integram continuamente vários conceitos criativos em seus produtos com base nas necessidades dinâmicas do mercado e dos estilos de vida do consumidor.

Os fornecedores de decoração de parede estão utilizando fibra vegetal pura em suas placas de parede 3D. Adequado a vários tipos de espaços, o novo material sem formaldeído é muito fácil de instalar.

As empresas da Feira de Cantão também utilizam pedras naturais no mobiliário doméstico, tendo uma textura transparente e o padrão único da natureza. Essa inovação permite a decoração luxuosa, mas com uma atmosfera natural em casa.

Além disso, os fabricantes de piso utilizam uma tecnologia de travamento patenteada no piso de parquet em espinha de peixe, o que ajuda a reduzir os erros de instalação.

A Feira de Cantão apresenta maior qualidade de vida para consumidores com produtos domésticos atualizados

A 129ª Feira de Cantão apresentará novos cenários de estilo de vida com atualizações funcionais de produtos, incluindo a aplicação de tecnologia inteligente. Para ajudar os consumidores com suas reformas de banheiro, os fabricantes desenvolveram produtos com foco em design elegante e inovações de tecnologia digital. Os produtos exclusivos apresentados na Feira de Cantão incluirão:

Um vaso sanitário inteligente que economiza espaço—sem o volumoso reservatório de água—que tem um sensor para lavagem automática

Um armário equipado com espelhos inteligentes que têm desembaçador acionado por toque, que também ajusta de forma inteligente o brilho do espelho

Destacando materiais ecológicos e elementos culturais, os conceitos de desenvolvimento de novos produtos elegantes também trazem uma sensação de arte para a casa por meio da decoração. Alguns dos produtos em destaque a serem lançados na Feira de Cantão serão um tapete tingido com tecnologia de impressão por transferência térmica, resultando em padrões mais claros e camadas mais detalhadas, e uma cesta de armazenamento de polietileno (PE) feita à mão, altamente durável e à prova de água e fungos.

As dicas para registro e uso da plataforma digital da Feira de Cantão estão disponíveis no Guia do comprador. Os compradores também são incentivados a se inscrever na Feira de Cantão em https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId para receber mais oportunidades.

FONTE Canton Fair

