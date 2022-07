EditForce et Mitsubishi Tanabe Pharma concluent un accord de licence

FUKUOKA, Japon, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- EditForce, Inc. (siège social : Fukuoka, président et PDG : Takashi Ono ; ci-après « EditForce ») a conclu un accord de licence (ci-après « accord ») avec Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (siège social : Osaka, directeur représentant : Hiroaki Ueno ; ci-après « MTPC ») pour la recherche, le développement et la commercialisation de potentiels produits de thérapie génique pour une maladie cible spécifique dans le domaine du SNC en employant la technologie de la plateforme de protéine PPR exclusive d'EditForce.

Grâce à ce partenariat, MTPC et EditForce souhaitent créer de nouveaux produits pharmaceutiques potentiels pour les maladies spécifiques du SNC en tirant parti du savoir-faire en matière de recherche et de développement de médicaments et l'expérience commerciale mondiale de MTPC, ainsi que la nouvelle biotechnologie d'EditForce. MTPC obtiendra le droit exclusif de procéder à la sélection des molécules candidates aux médicaments, au développement préclinique et clinique, à la fabrication et à la commercialisation dans le monde entier.

Selon les termes de l'accord, EditForce recevra un paiement initial et des paiements d'étape s'élevant à plus de 20 milliards de yens selon le stade de développement et les progrès de la commercialisation, ainsi que des redevances basées sur les ventes internationales après le lancement.

« Je suis ravi de conclure cet accord avec MTPC, qui s'intéresse à notre technologie exclusive de plateforme protéique PPR, a déclaré Takashi Ono, président et PDG d'EditForce. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec MTPC pour développer et fournir des produits pharmaceutiques révolutionnaires aux patients atteints de maladies grâce à notre technologie. »

EditForce poursuivra la recherche et le développement de produits pharmaceutiques en utilisant sa plateforme technologique de protéines PPR.

À propos d'EditForce, Inc.

EditForce, Inc, une société de capital-risque créée par l'université de Kyushu qui développe une technologie unique d'édition de l'ADN/ARN (technologie de la plateforme PPR*), a été créée en mai 2015 par KISCO Ltd et le professeur Takahiro Nakamura de l'université de Kyushu (ancien président d'EditForce et actuel conseiller scientifique) et financée par des sociétés et des fonds ayant déjà investi dans les sciences de la vie et la biotechnologie. EditForce cherche à découvrir des médicaments en appliquant la technologie PPR dans le cadre de recherches conjointes avec des universités et des entreprises privées.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.editforce.co.jp/

* Plateforme technologique de protéines à motifs PPR (pentatricopeptide repeat)

La protéine PPR, découverte chez les plantes, régule l'expression des gènes en se liant à l'ADN et à l'ARN de manière séquentielle. Les protéines PPR sont également présentes chez les humains et les levures, où elles ont des fonctions similaires. Le professeur Takahiro Nakamura et le Dr Yusuke Yagi, directeur technique d'EditForce, se sont penchés sur les protéines PPR et ont élucidé le mécanisme qui détermine la spécificité de la séquence. Ils ont également mis au point une technologie permettant de créer diverses protéines PPR, dont chacune se lie à une séquence d'ADN ou d'ARN cible spécifique. Par ailleurs, il est possible de manipuler et de modifier le génome et l'ARN cibles à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule par fusion avec des protéines effectrices.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la branche pharmaceutique de Mitsubishi Chemical Group (MCG), est l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques du monde. Fondée en 1678, elle se consacre aux les produits pharmaceutiques éthiques. Le siège social de MTPC se trouve à Doshomachi, Osaka, berceau de l'industrie pharmaceutique japonaise. MCG a fait des soins de santé son axe stratégique dans sa politique de gestion : « Forger l'avenir ». MTPC a pour MISSION de « donner de l'espoir à tous les malades ». À cette fin, MTPC donne la priorité aux travaux sur la « médecine de précision » afin de fournir des médicaments à rendement élevé en identifiant les populations de patients présentant un fort potentiel d'efficacité et de sécurité, en se concentrant sur les domaines pathologiques du système nerveux central et de l'immunoinflammation. MTPC s'efforce également de mettre au point des solutions qui répondent aux préoccupations spécifiques des patients en s'appuyant sur la médecine thérapeutique, notamment la prévention des maladies, le traitement des maladies présymptomatiques, la prévention de l'aggravation et le pronostic.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.mt-pharma.co.jp/e/

