EDM Council désigne Google Cloud en tant que solution cloud certifiée

Les clients de Google Cloud qui migrent des données sensibles vers le cloud peuvent désormais le faire avec davantage de confiance, depuis que Google Cloud a été certifié selon le cadre de contrôle CDMC de EDMC

NEW YORK, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- EDM Council, la principale association professionnelle mondiale à but non lucratif pour la promotion de la gestion des données et de l'analyse, a annoncé aujourd'hui que la nouvelle architecture de solution de Google Cloud, qui combine BigQuery et Dataplex de Google Cloud, a été évaluée de manière indépendante par KPMG et certifiée par EDM Council en tant que solution cloud certifiée CDMC (pour « Cloud Data Management Capabilities », soit les capacités de gestion des données sur le cloud).

« Il s'agit d'une étape importante pour Google Cloud et le cadre CDMC », a déclaré John Bottega, président de EDM Council. « Google Cloud fait progresser l'adoption du cloud à travers tous les secteurs d'activité. Désormais, en tant que solution cloud certifiée CDMC, leurs clients peuvent avoir la certitude supplémentaire que l'architecture de Google Cloud dispose des contrôles clés et des pratiques exemplaires admises pour protéger leurs données dans le cloud. »

« La migration vers le cloud est une étape importante que de nombreuses entreprises sont encore en train de franchir », a ajouté Mark Tomlinson, architecte principal chez Google Cloud à la tête du projet. « Bien que les entreprises veuillent accélérer leur adoption du cloud, il existe des risques liés aux données qui pourraient poser problème à certaines d'entre elles. La nouvelle architecture de solution et la certification CDMC devraient apporter une certaine tranquillité d'esprit aux CDO et les soutenir dans cette étape cruciale pour leurs entreprises ».

Selon l'enquête pulse de Google Cloud sur les marques menée au quatrième trimestre 2022, plus de 40 % des organisations utilisent davantage les services et produits basés sur le cloud en raison du climat macroéconomique actuel. Cependant, alors que les entreprises accélèrent l'adoption du cloud, leurs CDO sont confrontés à un nouveau défi : comment sécuriser, gérer et gouverner efficacement les volumes en expansion rapide de leurs données les plus sensibles dans un environnement inconnu ? Cette nouvelle architecture intégrant les 14 contrôles clés et les automatisations du CDMC permet aux clients Google Cloud, anciens comme nouveaux, de migrer leurs données sensibles vers le cloud en toute confiance.

Le cadre CDMC, développé et publié par le Groupe de travail CDMC de EDM Council, fournit un ensemble complet de capacités de gestion des données, de normes et de pratiques exemplaires pour les implémentations sur le cloud. Parmi les contributeurs à ce cadre figurent certaines des plus grandes entreprises des secteurs réglementés, tous les principaux fournisseurs de services cloud, ainsi que des organisations de services technologiques et de grands cabinets de conseil. La certification CDMC des solutions cloud est obtenue au moyen d'un examen exhaustif effectué par un partenaire agréé du CDMC. Le Groupe de travail a publié le 7 juillet 2021 le document « CDMC 14 Key Controls and Automations for protecting sensitive data in the Cloud » (Contrôles clés et automatisations pour la protection des données sensibles dans le cloud). Il est disponible sous forme de licence gratuite pour toutes les industries via le site web de EDM Council.

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus sur l'architecture de solution CDMC de Google Cloud, consultez le livre blanc à l'adresse suivante : https://cloud.google.com/docs/security/implement-cdmc-framework

Pour accéder à la solution, visitez le dépôt GitHub de Google Cloud ici : https://github.com/GoogleCloudPlatform/cdmc

Pour de plus amples renseignements sur le cadre CDMC avec un document téléchargeable : https://edmcouncil.org/page/CDMC

Pour en apprendre plus sur EDM Council : https://edmcouncil.org/

À propos de EDM Council

EDM Council est l'association mondiale créée pour élever la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité commerciale et opérationnelle. EDM Council est le principal défenseur mondial du développement et de la mise en œuvre de normes de données, de meilleures pratiques et de programmes complets de formation et de certification. Comptant comme membres plus de 350 organisations internationales en Amérique, dans la zone EMEA et en Asie et plus de 25 000 professionnels de la gestion des données, EDM Council offre aux professionnels des données un lieu d'interaction, de communication et de collaboration sur les défis et les progrès de la gestion et de l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://edmcouncil.org/.

SOURCE EDM Council