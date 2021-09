EDM Council lança a estrutura Capacidades de Gerenciamento de Dados na Nuvem para garantir as melhores práticas confiáveis para acelerar a nuvem

NOVA YORK, 28 de setembro de 2021 /PRNewswire/-- A EDM Council, uma associação comercial intersetorial para a gestão e análise de dados, publicou a estrutura Capacidades de Gerenciamento de Dados na Nuvem (Cloud Data Management Capabilities - CDMC) para a gestão de dados na nuvem A estrutura CDMC, disponível para todos os setores, representa um conjunto abrangente de recursos de gestão de dados na nuvem, padrões e melhores práticas para implementações na nuvem, nuvens múltiplas e híbridas, que incorpora controles-chave automatizados para a proteção de dados sensíveis.

A estrutura CDMC foi desenvolvida nos últimos 18 meses pelo CDMC Workgroup do EDM Council, com participação de empresas líderes do setor financeiro, consultorias e empresas de tecnologia, incluindo Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM e Microsoft. É presidida pela Morgan Stanley e LSEG, com a gestão de projetos a cargo da Capco.

A estrutura CDMC é composta por seis componentes, 14 capacidades e 37 subcapacidades que permitem que as empresas de todos os setores gerenciem efetivamente seus ambientes na nuvem. Os seis componentes abrangem governança e responsabilidade de dados, catalogação e classificação, acessibilidade e uso de dados, proteção e privacidade dos dados, ciclo de vida de dados e arquitetura técnica.

"À medida que a nuvem se torna cada vez mais um componente fundamental dos modelos comerciais emergentes, a estrutura CDMC será um recurso valioso para acessar as melhores práticas abrangentes e atualizadas para a gestão de dados, não apenas no segmento de serviços financeiros, mas em todos os setores. A AWS tem orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento da estrutura e espera continuar apoiando esse esforço de colaboração", afirmou Scott Mullins, diretor de desenvolvimento comercial mundial de serviços financeiros da Amazon Web Services.

"A aceleração da nuvem aumentou à medida que as empresas de todos os tamanhos e setores se tornam mais dependentes dos dados para impulsionar a transformação", comentou Evren Eryurek, diretor de gestão de produtos para análise de dados do Google Cloud. "A velocidade em que as empresas são capazes de responder às mudanças é a diferença entre aqueles que navegam com sucesso no futuro e aqueles que são deixados para trás. A estrutura CDMC será um enorme recurso para as empresas à medida que continuam acelerando a sua transformação digital e reinventando os seus negócios aproveitando eficazmente o poder dos dados em tempo real."

"Um próximo obstáculo crítico para o setor global de serviços financeiros é a adoção de um conjunto padrão de melhores práticas em relação à gestão de dados em ambientes de múltiplas nuvens, especialmente controles para proteger a privacidade dos dados e cumprir os regulamentos. O aumento dramático do crime cibernético combinado com um maior escrutínio dos órgãos reguladores sobre as instituições financeiras, como administradores dos dados mais sensível de seus clientes, constitui um argumento convincente para investimentos e coordenação significativos neste espaço", disse Rajiv Chodhari, vice-presidente e diretor de dados e inteligência artificial de serviços financeiros da IBM. "O EDM Council deu um passo importante no alinhamento do setor de serviços financeiros e de seus parceiros nessas questões."

"Estamos entusiasmados em nos unir ao EDM Council para celebrar o lançamento das diretrizes do CDMC para ajudar o setor a gerenciar dados de maneira efetiva em ambientes híbridos e de nuvem", disse Mike Flasko, gerente geral da Azure Data Governance Platform da Microsoft. "Apreciamos muito a oportunidade de fazer parceria com todos os envolvidos e estamos entusiasmados de ver todas as formas que serão utilizadas para promover a gestão de dados em todos os setores."

"O EDM Council tem a honra de ter facilitado o desenvolvimento da estrutura CDMC para oferecer uma melhor prática de gestão de dados na nuvem certificada e auditável disponível como uma licença gratuita para todos os setores", disse John Bottega, presidente do EDM Council. "Estamos muito entusiasmados em lançar a estrutura CDMC e apreciamos os esforços de todos os envolvidos do setor global nesta iniciativa de 18 meses."

A estrutura CDMC está disponível como licença gratuita para os membros e não membros do EDM Council. Para mais informações e para obter uma licença do CDMC, acesse edmcouncil.org.

Sobre a EDM Council

A EDM Council é a associação mundial criada para elevar a prática de gestão e análise de dados como prioridade empresarial e operacional. A EDM Council é a principal defensora mundial do desenvolvimento e da implementação de normas de dados, melhores práticas e programas completos de capacitação e certificação. Com mais de 250 organizações em todo o mundo, das Américas, EMEA e Ásia, e participação de mais de 10.000 profissionais de gestão de dados como membros, a EDM Council oferece um local para que os profissionais de dados interajam, se comuniquem e colaborem nos desafios e avanços da gestão de dados e na análise como funções organizacionais críticas. Para mais informações, acesse edmcouncil.org e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

FONTE EDM Council

Related Links

https://edmcouncil.org/



SOURCE EDM Council