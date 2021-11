EDM Council publie une étude d'industrie sur les meilleures pratiques en matière de rapports d'entreprise environnementaux, sociaux et de gouvernance

NEW YORK, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EDM Council, une association commerciale intersectorielle pour la gestion et l'analyse de données, a publié son premier rapport de recherche qui fournit des informations inédites et des recommandations pour la mise en œuvre des meilleures pratiques liées à la gestion des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les entités de rapports d'entreprise.

Le rapport examine de près les points suivants :

Les défis de gestion des données auxquels les entreprises sont confrontées en matière de déclaration et de divulgation des données ESG

Les responsables qui doivent rendre compte de la communication des données ESG

Les plans et stratégies de gestion des données pour soutenir les rapports ESG

Qualité des données ESG liées aux sources de données directes et indirectes

Capacités de gestion des données liées à l'audit interne et externe et à l'assurance

Les rapports ESG n'en sont qu'à leurs débuts, tandis que les normes et réglementations se développent et évoluent. Les rapports ESG fournissent des informations importantes sur les performances, les risques et la stratégie globale d'une entreprise, et les données qui en résultent sont utilisées par de multiples parties prenantes dans l'écosystème ESG, notamment les investisseurs, les propriétaires d'actifs, les régulateurs, les clients, les fournisseurs et les employés. L'accent mis sur les ESG, notamment les émissions de carbone, la biodiversité, la consommation d'eau, la santé et la sécurité des employés, la diversité des sexes, l'égalité des salaires, le travail des enfants, la culture et l'éthique, crée un ensemble unique de défis en raison des complexités associées aux données sous-jacentes et à la gestion de ces données.

Ce document a été élaboré par le groupe de travail ESG de EDM Council, qui a été formé en 2020 pour étudier les défis actuels en matière de données dans l'écosystème ESG. Le groupe de travail a abordé l'exercice en examinant le problème du point de vue d'un professionnel des données dans chaque groupe constitutif : entité déclarante, agrégateur de données/société de recherche/classement, société d'investissement/création de produits et propriétaire d'actifs.

« Chacun essaie de comprendre comment intégrer les principes ESG dans les stratégies de son organisation et utiliser les données ESG dans l'ensemble de l'écosystème ESG. Les données sont les éléments qui relient tout. Par conséquent, les données ESG et la gestion des données sont essentielles pour toutes les parties prenantes et elles n'en sont encore qu'aux premiers stades de développement », a déclaré Eric Bigelsen, responsable de l'engagement de l'industrie chez EDM Council et responsable du groupe de travail ESG. « Ce document examine des considérations telles que la préparation des rapports de données, où se situe la responsabilité des données, et les conseils spécifiques de notre groupe de travail ESG sur les étapes clés pour améliorer les meilleures pratiques ESG au sein de toute organisation. »

Ce document de EDM Council sur les entités de rapports ESG est la première partie d'une série de documents qui contiendront les résultats d'une étude de neuf mois détaillant les défis et les recommandations en matière de données ESG. Le rapport intègre les contributions des professionnels des données de plusieurs secteurs d'activité, des professionnels des rapports sur le développement durable des entreprises, des experts en matière d'ESG et d'autres chefs d'entreprise, dans le cadre d'un effort qui concerne plus de 80 organisations participantes et plus de 150 professionnels.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'intégralité du rapport sur les entités de rapports ESG d'EDM Council, veuillez consulter : https://app.smartsheet.com/b/form/45e8fb7e57844ff5bb39098733818e70

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale créée pour élever la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité commerciale et opérationnelle. Le Council est le principal défenseur mondial du développement et de la mise en œuvre de normes de données, de meilleures pratiques et de programmes complets de formation et de certification. Avec plus de 250 organisations membres en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et plus de 10 000 professionnels de la gestion des données, l'EDM Council offre aux professionnels des données un lieu d'interaction, de communication et de collaboration sur les défis et les progrès de la gestion et de l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edmcouncil.org et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Related Links

https://edmcouncil.org/



SOURCE EDM Council