EDM Council publica pesquisa do setor sobre as melhores práticas de relatórios corporativos ESG

NOVA YORK, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A EDM Council, uma associação comercial intersetorial para gestão e análise de dados, lançou seu primeiro relatório de pesquisa que oferece insights e recomendações em primeira mão para a implementação de práticas recomendadas relacionadas ao gerenciamento de dados ambientais, sociais e de governança (ESG) para entidades de relatório corporativo.

O relatório analisa de perto:

Desafios que as empresas enfrentam com o gerenciamento de dados para relatórios e divulgação de dados ESG

Quem é responsável e responde pelos relatórios da ESG

Planos e estratégias de gerenciamento de dados para oferecer suporte a relatórios ESG

Qualidade de dados ESG relacionada a fontes de dados diretas e indiretas

Recursos de gerenciamento de dados relacionados à auditoria interna e externa e segurança

Os relatórios ESG ainda estão nos estágios iniciais, à medida que os padrões e regulamentações são desenvolvidos e evoluem. Os relatórios ESG oferecem informações importantes sobre o desempenho, os riscos e a estratégia geral de uma empresa, e os dados resultantes são usados por várias partes interessadas em todo o ecossistema ESG, incluindo investidores, proprietários de ativos, reguladores, clientes, fornecedores e funcionários. O foco em ESG, incluindo emissões de carbono, biodiversidade, consumo de água, saúde e segurança dos funcionários, diversidade de gênero, equiparação salarial, trabalho infantil e cultura e ética, cria um conjunto único de desafios devido às complexidades associadas aos dados subjacentes e à gestão desses dados.

Este documento foi desenvolvido pelo grupo de trabalho ESG do Conselho da EDM, formado em 2020 para investigar os desafios atuais de dados em todo o ecossistema ESG. O grupo de trabalho abordou o exercício analisando o problema sob o ponto de vista de um profissional de dados em cada grupo constituinte – entidade de relatório corporativo, agregador de dados/empresa de pesquisa/classificação, empresa de investimento/criação de produto e proprietário do ativo.

"Todos estão tentando entender como incorporar princípios ESG às estratégias de suas organizações e usar dados ESG em todo o ecossistema ESG. Os dados são a cola que conecta tudo. Como resultado, os dados ESG e o gerenciamento de dados são essenciais para todos os envolvidos e ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento", disse Eric Bigelsen, diretor de engajamento do setor do Conselho da EDM e diretor do grupo de trabalho ESG. "Este artigo examina considerações como preparação para relatórios de dados, onde está a responsabilidade pelos dados e orientações específicas do nosso grupo de trabalho ESG sobre as principais etapas para aprimorar as melhores práticas ESG em qualquer organização."

Este documento das entidades de relatório corporativo ESG da EDM Council é a primeira parte de uma série de documentos que incluirão os resultados de um estudo de nove meses detalhando os desafios e recomendações dos dados ESG. O relatório inclui informações de profissionais de dados em vários setores, profissionais de relatórios de sustentabilidade corporativa, especialistas no assunto ESG e outros líderes de negócios em uma iniciativa que engloba mais de 80 organizações participantes e mais de 150 profissionais.

Para mais informações e para baixar o relatório completo das entidades de relatórios corporativos ESG da EDM Council, acesse: https://app.smartsheet.com/b/form/45e8fb7e57844ff5bb39098733818e70

Sobre a EDM Council

A EDM Council é a associação mundial criada para elevar a prática de gestão e análise de dados como prioridade empresarial e operacional. A EDM Council é a principal defensora mundial do desenvolvimento e da implementação de normas de dados, melhores práticas e programas completos de formação e certificação. Com mais de 250 organizações em todo o mundo, das Américas, EMEA e Ásia, e participação de mais de 10.000 profissionais de gestão de dados como membros, a EDM Council oferece um local para que os profissionais de dados interajam, se comuniquem e colaborem nos desafios e avanços da gestão de dados e na análise como funções organizacionais críticas. Para mais informações, acesse edmcouncil.org e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

