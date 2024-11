Education Cannot Wait (Éducation sans délai) lance des subventions novatrices d'un montant de 1,9 million de dollars américains pour faire progresser l'égalité des sexes dans l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée

NEW YORK, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée, annonce deux nouvelles subventions, d'un montant total de 1,9 million de dollars. Les subventions seront accordées en partenariat avec l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles (UNGEI) et Plan International Canada, pour encourager les efforts visant à transformer les normes de genre et à soutenir les femmes et les filles en situation de crise.

« Les filles qui vivent en situation d'urgence et de crise prolongée sont confrontées à des obstacles complexes, qui les empêchent de réaliser leur droit à l'éducation, simplement en raison de leur genre. Sans accès à des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs, les aspirations et les rêves des jeunes filles sont trop souvent réduits à néant en raison des mariages d'enfants, de la violence sexiste, des grossesses non désirées et de l'exploitation. Ces nouveaux partenariats d'ECW avec UNGEI et Plan International Canada renforceront encore nos efforts collectifs visant à donner aux filles les moyens de revendiquer leurs droits », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive de l'organisation Education Cannot Wait.

« Quatre des cinq pays présentant les écarts les plus importants entre les genres dans le domaine de l'éducation sont touchés par des conflits. Cette subvention permet à UNGEI de combler cette lacune par ce partenariat et de collaborer avec ses partenaires sur le terrain pour y remédier. Nous sommes impatients de travailler avec ECW pour aider les filles en situation d'urgence et de crise prolongée à apprendre, à évoluer et à s'épanouir. Investir dans l'éducation des filles, c'est le moyen le plus puissant de construire des communautés résilientes et un monde plus pacifique et plus juste », a déclaré Antara Ganguli, directrice d'UNGEI.

« En tant qu'organisation dédiée à la promotion des droits de l'enfant et de la justice de genre, axée notamment sur les filles dans toute leur diversité, nous soulignons l'importance de mesurer systématiquement les résultats intersectionnels en matière d'égalité de genre dans l'éducation pendant les situations d'urgence et les crises prolongées. Cette approche est essentielle pour susciter des changements significatifs, transformateurs et inclusifs en matière de genre et pour consolider la communauté de pratique au sens large », a déclaré Tanjina Mirza, responsable en chef des programmes chez Plan International Canada.

La première subvention (1 million de dollars) sera mise en œuvre par UNGEI afin de remédier aux inégalités systémiques entre les genres dans le domaine de l'éducation, en intégrant des approches sexospécifiques dans la programmation de l'éducation en situation d'urgence.

La deuxième subvention (900 000 dollars) sera mise en œuvre par Plan International Canada, se concentrant sur la mesure efficace du changement transformateur de genre dans l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée.

Contexte :

D'ici 2030, seulement une fille sur trois des pays touchés par une crise aura terminé l'école secondaire.

Aujourd'hui, 53 % des 72 millions d'enfants non scolarisés touchés par la crise sont des filles.

On estime que 70 % des femmes subissent des violences sexistes dans des contextes humanitaires, comparativement à 35 % dans le monde entier.

