Education Cannot Wait et Special Olympics International unissent leurs forces pour promouvoir l'inclusion par le sport et l'éducation physique dans les situations d'urgence et de crise prolongée

Un partenariat sans précédent en vue de lever les obstacles rencontrés par les enfants présentant des déficiences intellectuelles dans certaines des crises les plus difficiles du monde.

NEW YORK, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une démarche transformatrice visant à faire progresser l'inclusion par le sport pour les enfants présentant des déficiences intellectuelles, Education Cannot Wait (ECW) et Special Olympics International (SOI) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées.

Cette collaboration permettra de s'attaquer aux obstacles à l'éducation auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes présentant des déficiences intellectuelles grâce à des programmes sportifs dans les situations d'urgence et de crise prolongée.

Grâce à son mécanisme d'accélération, ECW aidera SOI à étendre le programme Special Olympics Unified Champion Schools® (écoles championnes unifiées), qui promeut une véritable inclusion sociale en réunissant des élèves avec et sans déficiences intellectuelles pour créer des environnements scolaires accueillants, à l'aide de trois éléments interconnectés : Special Olympics Unified Sports®, le leadership inclusif des jeunes et la mobilisation de l'ensemble de l'école.

Dans le monde entier, on estime que 22,4 millions d'enfants et d'adolescents handicapés dans des contextes d'urgence et de crises prolongées se heurtent encore à des obstacles importants pour accéder à une éducation de qualité, y rester et y progresser.

« Le handicap est l'un des domaines les plus critiques de la marginalisation, en particulier dans les situations de crise. Un enfant en situation de handicap peut en réalité posséder un potentiel de capacités supérieures. Nous n'avons aucune idée de ce que ces enfants sont capables de faire. Nous sommes donc fiers de nous associer à Special Olympics International pour faire en sorte que les enfants présentant des déficiences intellectuelles puissent exercer leur droit à une éducation inclusive de qualité par le sport. Ils pourraient établir un nouveau record sans précédent. Ensemble, nous créons un précédent quant à la manière dont la communauté mondiale peut répondre au besoin urgent d'éducation inclusive - pour les enfants au potentiel caché dans les environnements les plus difficiles du monde », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait.

En tant que fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies, ECW s'est engagée à atteindre un taux de 10 % d'enfants handicapés dans son portefeuille d'investissements programmatiques, en rassemblant un large éventail de partenaires stratégiques (gouvernements, agences des Nations unies, société civile et donateurs des secteurs public et privé) pour faire face à cette crise urgente.

Dans le cadre de ce partenariat, des écoles championnes unifiées seront lancées en Ouganda, en mettant l'accent sur les enfants présentant des déficiences intellectuelles et vivant dans des camps de réfugiés et dans des environnements analogues. Cette initiative sera pilotée avec le soutien d'une subvention du mécanisme d'accélération du ECW d'une valeur de 75 000 dollars.

Timothy Shriver, président de Special Olympics International, a déclaré : « Les enfants présentant des déficiences intellectuelles sont trop souvent laissés en marge, exclus de la promesse d'éducation et de dignité. En joignant nos forces à celles d'Education Cannot Wait, nous créons un mouvement en faveur d'une éducation inclusive qui garantit à chaque enfant, quelles que soient ses capacités, la possibilité d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. Ensemble, ECW et SOI réaffirment leur engagement à créer un monde où l'éducation fait office de passerelle vers les opportunités, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

Depuis 2018, ECW a investi plus de 80 millions de dollars pour soutenir des programmes d'éducation en Ouganda, mettant l'accent sur le soutien à une éducation inclusive équitable et de qualité pour les enfants réfugiés et ceux des communautés d'accueil, et touchant ainsi plus d'un demi-million d'enfants.

