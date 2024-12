Education Cannot Wait und Special Olympics International schließen sich zusammen, um die Inklusion durch Sport und Sportunterricht in Notsituationen und langwierigen Krisen zu fördern

Die bahnbrechende Partnerschaft soll die Hindernisse beseitigen, denen Kinder mit geistigen Behinderungen in einigen der schwierigsten Krisen weltweit ausgesetzt sind.

NEW YORK, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Um die Inklusion von Kindern mit geistigen Behinderungen durch Sport voranzutreiben, haben Education Cannot Wait (ECW) und Special Olympics International (SOI) heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, die mit dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen zusammenfällt.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollen Bildungsbarrieren, mit denen Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen konfrontiert sind, durch Sportprogramme in Notsituationen und langwierigen Krisensituationen abgebaut werden.

Mit seiner Acceleration Facility wird ECW SOI dabei unterstützen, das Programm Special Olympics Unified Champion Schools® zu erweitern und eine sinnvolle soziale Inklusion zu fördern, indem Schüler mit und ohne geistige Behinderung zusammengebracht werden, um ein akzeptierendes Schulumfeld zu schaffen. Dabei werden drei miteinander verbundene Komponenten genutzt: Special Olympics Unified Sports®, inklusive Jugendleitung und Engagement für die gesamte Schule.

Weltweit sind schätzungsweise 22,4 Millionen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Notsituationen und langwierigen Krisen weiterhin mit erheblichen Hindernissen konfrontiert, die ihnen den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung verwehren und sie daran hindern, diese zu erhalten und zu fördern.

„Behinderung ist einer der gravierendsten Faktoren für Benachteiligung, insbesondere in Krisensituationen. Ein Kind mit einer Behinderung kann in Wirklichkeit ein Potenzial für bessere Leistungen haben. Wir wissen überhaupt nicht, wozu diese Kinder fähig sind. Daher sind wir stolz darauf, mit Special Olympics International zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Kinder mit geistigen Behinderungen ihr Recht auf eine integrative, hochwertige Bildung durch Sport wahrnehmen können. Sie könnten einen neuen, noch nie dagewesenen Rekord aufstellen. Gemeinsam schaffen wir einen Präzedenzfall dafür, wie die globale Gemeinschaft den dringenden Bedarf an inklusiver Bildung decken kann – für Kinder mit verborgenem Potenzial in den schwierigsten Umgebungen der Welt", sagte Yasmine Sherif, Geschäftsführerin von Education Cannot Wait.

Als globaler Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen hat sich ECW verpflichtet, über sein programmatisches Investitionsportfolio 10 % der Kinder mit Behinderungen zu erreichen, und bringt ein breites Spektrum strategischer Partner wie Regierungen, Organisationen der Vereinten Nationen, die Zivilgesellschaft sowie öffentliche und private Geber zusammen, um diese dringende Krise zu bewältigen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden in Uganda Unified Champion Schools eingerichtet, die sich auf Kinder mit geistigen Behinderungen konzentrieren, die in Flüchtlingssiedlungen und ähnlichen Einrichtungen leben. Diese Initiative wird mit Hilfe eines Zuschusses der ECW Acceleration Facility in Höhe von 75.000 US-Dollar erprobt.

Timothy Shriver, Vorsitzender von Special Olympics International, sagte: „Kinder mit geistigen Behinderungen werden zu oft an den Rand gedrängt und von der Aussicht auf Bildung und Würde ausgeschlossen. Indem wir uns mit Education Cannot Wait zusammentun, bauen wir eine Bewegung für integrative Bildung auf, die sicherstellt, dass jedes Kind, unabhängig von seinen Fähigkeiten, die Möglichkeit hat, zu lernen, zu wachsen und sich zu entfalten. Gemeinsam bekräftigen ECW und SOI ihr Engagement für eine Welt, in der Bildung als Brücke zu Chancen dient, damit niemand zurückgelassen wird."

Seit 2018 hat ECW mehr als 80 Millionen US-Dollar in die Unterstützung von Bildungsprogrammen in Uganda investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung einer gerechten, inklusiven und qualitativ hochwertigen Bildung für Kinder von Flüchtlingen und der Aufnahmegesellschaft lag. Dabei wurden mehr als eine halbe Million Kinder erreicht.

Informationen zu Special Olympics:

Das 1968 gegründete Special Olympics ist eine weltweite Bewegung zur Beendigung der Diskriminierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Wir fördern die Akzeptanz aller Menschen durch die Kraft des Sports und durch Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Führung. Mit über vier Millionen Sportlern und Unified Sports®-Partnern und einer Million Trainern und Freiwilligen in 200 Ländern bietet Special Olympics mehr als 30 olympische Sportarten und fast 50.000 Spiele und Wettkämpfe pro Jahr. Folgen Sie uns auf: X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok und LinkedIn. Weitere Informationen finden Sie unter SpecialOlympics.org.

Informationen zu Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) ist der globale Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen. Wir unterstützen qualitativ hochwertige Bildungsangebote für Flüchtlinge, Binnenvertriebene und andere von Krisen betroffene Mädchen und Jungen, damit niemand zurückgelassen wird. ECW arbeitet über das multilaterale System, um sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit in Krisen zu erhöhen als auch Soforthilfe und längerfristige Interventionen durch eine mehrjährige Programmierung zu verbinden. ECW arbeitet in enger Partnerschaft mit Regierungen, öffentlichen und privaten Gebern, UN-Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Akteuren der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe, um die Effizienz zu steigern und isolierte Maßnahmen zu beenden. ECW appelliert dringend an öffentliche und private Geber, ihre Unterstützung auszuweiten, um noch mehr gefährdete Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Auf X/Twitter, bitte folgen Sie: @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Weitere Informationen finden Sie unter:www.educationcannotwait.org