Een nieuwe casestudy van impak Analytics onthult de wereldwijde impact van Apple, Alphabet (Google) en Microsoft

PARIS, 30 maart 2023 /PRNewswire/ -- impak Analytics presenteert met trots een impactanalyse van de drie grootste techbedrijven ter wereld in 2022.

Twijfels over de betrouwbaarheid van ESG-ratings

Van de Big Tech-bedrijven hebben Apple, Microsoft en Alphabet enkele van de beste ESG-scores (Environmental, Social and Governance) ter wereld. Volgens Yahoo Finance staan ze respectievelijk op de 7e, 3e en 1e plaats in de Top 12 ESG-bedrijven van 2022.

Hun impactanalyse op ESG-factoren laat echter een onverwachte conclusie zien. Na analyse van Apple, Alphabet en Microsoft met een impactbenadering heeft elk van hen een impak Score™ van minder dan 200 punten op 1.000, waardoor ze eerder gemiddeld dan toonaangevend zijn. Om de zaken in perspectief te plaatsen: de gemiddelde impak Score™ van impak's large-cap universum is 145 van de 1.000 punten, waarbij best-in-class bedrijven boven de 400 scoren.

De impactbenadering als antwoord op de behoeften van investeerders

"Om de wereldwijde impact van een bedrijf te beoordelen, is een holistische analyse vereist [...], en de traditionele financiële maatstaven alleen geven geen volledig of alomvattend beeld van de impact van een bedrijf. Een enge focus kan nadelig zijn om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties of het rendement van beleggers op de lange termijn te bereiken."

De studie wil aantonen (i) waarom de ESG-benadering de wereldwijde impact van de drie ondernemingen nog niet afdoende lijkt te beoordelen, (ii) in hoeverre de overweging van de talrijke en ernstige controverses van Apple, Alphabet & Microsoft cruciaal is om het inzicht van de op duurzaamheid gerichte belegger te vergroten, en (iii) waarom de beperking van hun negatieve impact niet betekent dat zij een positieve impact hebben.

Het kantelpunt van duurzame financiering

De analyse gaat verder dan de financiële materialiteit van ESG-beoordeling en laat zien dat Apple, Alphabet en Microsoft niet de echte pleitbezorgers van duurzaamheid zijn.

We staan op een kantelpunt voor niet-financiële rapportage en zoals uit de studie blijkt, beschikt de markt over alle instrumenten, theorieën en gegevens om verdere misleidende ESG-ratings van grote ondernemingen te voorkomen.

Een must-read voor elke belegger die reputatierisico's wil vermijden en een meetbare impact wil hebben op zowel mens als planeet.

Bron Impact statements of Alphabet, Apple and Microsoft

