Une nouvelle étude d'impak Analytics révèle l'impact global d'Apple, Google et Microsoft

Les leaders ESG de la tech sont-ils les mauvais élèves de l'impact ?

PARIS, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- impak Analytics livre l'analyse d'impact de trois des plus importantes entreprises de la tech de 2022.

Crise de confiance de l'ESG

D'après Yahoo Finance, Apple, Microsoft et Alphabet occupent respectivement les 7ème, 3ème et 1ère place du classement des 12 meilleures placements ESG de 2022

Toutefois, l'analyse d'impact des facteurs ESG montrent une toute autre réalité. Après avoir analysé Apple, Alphabet et Microsoft grâce à une approche d'impact, chacune obtient un impak Score inférieur à 200 sur 1000 points, ce qui les positionne dans la moyenne plutôt qu'en tête de peloton. En effet, l'impak Score™ moyen est de 145 sur 1000 points, alors que les meilleurs scores sont supérieurs à 400 points.

Une approche par l'impact pour répondre aux besoins des investisseurs

« Évaluer l'impact global d'une entreprise requiert une approche holistique [...], et les indicateurs financiers traditionnels sont insuffisants pour donner une vision complète des impacts d'une entreprise. Une approche en oeillère peut nuire à l'atteinte des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies ou aux retours sur investissement sur le long terme», comme mentionné dans l'étude.

Elle vise à démontrer (i) pourquoi l'approche ESG semble être inadéquate, pour évaluer l'impact global d'Apple, Alphabet et Microsoft, (ii) que la prise en compte du nombre et de la sévérité des controverses est cruciale pour investir dans la transition, et (iii) pourquoi la mitigation de leurs impacts négatifs ne constitue en aucun cas la génération d'impacts positifs.

Momentum pour la finance durable

En allant au-delà de la matérialité financière de l'évaluation ESG, l'analyse d'impact montre qu'Apple, Alphabet et Microsoft ne sont pas encore véritablement des acteurs du changement.

Nous nous trouvons à un moment charnière dans l'histoire de la finance durable et comme le démontre l'étude, le marché dispose de tout ce dont il a besoin pour prémunir les investisseurs contre les évaluations ESG peu représentatives du véritable impact des entreprises.

Une lecture indispensable pour tout investisseur qui souhaite limiter les risques réputationnels liés à l'ESG et générer un impact mesurable sur la planète et les communautés.

Source: Impact statements de Alphabet, Apple and Microsoft

