Een van Duitslands oudste banken, Bankhaus von der Heydt, wil met Fireblocks m.b.t. digitaal vermogen één loket voor alles vormen

NEW YORK, 8 oktober 2021 /PRNewswire/-- Fireblocks (www.fireblocks.com), globale marktleider op het gebied van digitaal vermogensbeheer en verrekeningstechnologie, kondigde vandaag aan dat het is uitverkoren om Bankhaus von der Heydtte ondersteunen, een in Duitsland gevestigde particuliere bank die zowel traditioneel als digitaal vermogensbeheer, beveiliging en fondsdiensten aanbiedt. De bank gaat Fireblocks' geavanceerde beveiligingstechnologie en netwerk toepassen om diensten m.b.t. digitale activa en cryptovaluta aan haar bestaande klanten uit te breiden.

"Fireblocks biedt ons een veilig en gebruiksvriendelijk platform voor de ontwikkeling van complexe operationele workflows, zoals de overgang tussen de handel in en het beheer van activa, of zelfs een directe integratie met kredietprotocollen om onze dienstenportefeuille mee uit te breiden", aldus Philipp Doppelhammer, directeur van Bankhaus von der Heydt. "Met Fireblocks zijn we een stap dichterbij gekomen bij het vormen van één loket voor alles voor onze klanten."

Het in 1754 opgerichte Bankhaus von der Heydt is een van de eerste banken in Duitsland, die blockchain-diensten zoals handel in cryptovaluta en andere bewaardiensten aan financiële instellingen aanbiedt. De portfolio bestaat uit het veilig beheren van crypto-activa, oplossingen voor tokenuitgifte plus efficiënte betalingstransacties en biedt bovendien een veilige markttoegang. Als Duitse financiële instelling onder toezicht van de BaFin, garandeert Von der Heydt een optimaal veiligheidsniveau bij de behandeling en het beheer van activa.

Het in München gevestigde Bankhaus von der Heydt integreert het Fireblocks-platform als belangrijk onderdeel van haar digitale diensten voor het bewaren van activa om zo de operationele efficiëntie en beveiliging te verhogen, waarbij de MPC- en SGX-infrastructuur van Fireblocks worden gecombineerd met de eigen veiligheidsmechanismen. Fireblocks levert alle relevante blockchain-protocollen plus beurstransacties, evenals een simpele API-integratie in de bestaande IT-architectuur van de bank.

"Bankhaus von der Heydt te ondersteunen vormt een nieuwe belangrijke mijlpaal bij onze missie om de kloof te overbruggen tussen digitaal activabankieren en het meer traditionele financiën", aldus Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "Bankhaus von der Heydt is al meer dan 250 jaar een pionier in Duitsland en wordt vooral gezien als een betrouwbare partner m.b.t. innovatieve oplossingen voor de financiële markt. We zijn trots op deze samenwerking om in de financiële sector een revolutie teweeg te brengen en ervoor te zorgen dat elke bankdienst veilig in de blockchain terechtkomt."

Fireblocks ondersteunt nu al veel van 's werelds grootste banken, zoals BNY Mellon, Signature Bank en Siam Commercial Bank, naast toonaangevende crypto-native beurzen, kredietbureaus, hedgefondsen, OTC-bureaus en marktleiders en is bovendien een vertrouwde partner voor financiële instellingen en andere organisaties wereldwijd, die op een veilige manier de digitale activaruimte willen betreden.

Over Fireblocks

Fireblocks is een toonaangevend ondernemingsplatform, dat een veilige infrastructuur verzorgt voor het verplaatsen, opslaan en uitgeven van digitale activa. Fireblocks zorgt ervoor dat beurzen, kredietbureaus, beheerders, banken, handelsbureaus en hedgefondsen veilig digitale activa kunnen verwerken via het Fireblocks-netwerk en de op MPC-gebaseerde wallet-infrastructuur. Fireblocks heeft transacties aan meer dan 1 biljoen dollar aan digitale activa in veilige banen geleid en beschikt bovendien over een unieke verzekeringspolis, die activa in opslag en transactie dekt. Ga voor meer informatie naar www.fireblocks.com.

Over Bankhaus von der Heydt

Bankhaus von der Heydt is een in 1754 opgerichte particuliere bank, die zowel traditioneel als digitaal vermogensbeheer, beveiliging en fondsdiensten aanbiedt. Bankhaus von der Heydt is gevestigd in München en is een van de eerste banken in Duitsland die blockchain, handel in cryptovaluta's, evenals bewaardiensten aanbiedt. Ga voor meer informatie naar https://www.1754.eu/.

