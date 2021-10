L'une des plus anciennes banques allemandes, Bankhaus von der Heydt, veut devenir un guichet unique pour les actifs numériques avec Fireblocks

NEW YORK, 8 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ), le leader mondial de la technologie de conservation et de règlement des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui qu'il avait été choisi pour soutenir Bankhaus von der Heydt, une banque privée basée en Allemagne qui propose des services bancaires, de titrisation et de fonds traditionnels et numériques. La banque s'appuiera sur la technologie de garde avancée de Fireblocks en combinaison avec le réseau Fireblocks pour étendre les offres de services d'actifs numériques et de crypto à sa base de clients.

« Fireblocks nous offre une plateforme sécurisée et facile à utiliser pour développer des flux opérationnels complexes tels que le passage entre le négoce d'actifs et la garde, le jalonnement d'actifs en garde ou même une intégration directe avec les protocoles de prêt pour étendre notre portefeuille de services », a déclaré Philipp Doppelhammer, Directeur général de Bankhaus von der Heydt. « Avec Fireblocks, nous sommes un peu plus près de devenir le guichet unique pour nos clients. »

Lancée en 1754, Bankhaus von der Heydt est l'une des premières banques en Allemagne à offrir des services blockchain tels que le trading de crypto-monnaies, et des services de garde pour les institutions financières. Sa suite de produits se compose de la garde sécurisée d'actifs cryptographiques, de solutions pour la tokenisation, de transactions de paiement efficaces et fournit un accès au marché sécurisé par la réglementation. Tout en opérant en tant qu'institution financière allemande sous la supervision de la BaFin, von der Heydt doit assurer le plus haut niveau de sécurité possible dans la manipulation et la conservation des actifs.

La Bankhaus von der Heydt, basée à Munich, a intégré la plateforme de Fireblocks comme élément clé de sa solution de garde d'actifs numériques afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et la sécurité, en combinant spécifiquement l'infrastructure MPC et SGX de Fireblocks, avec ses propres mécanismes de sécurité. Fireblocks a fourni tous les protocoles blockchain pertinents ainsi que des échanges et une intégration API facile dans l'architecture informatique existante de la banque.

« Soutenir Bankhaus von der Heydt marque une autre étape clé dans notre mission de combler le fossé entre la banque des actifs numériques et la finance traditionnelle », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Pionnière en Allemagne depuis plus de 250 ans, Bankhaus von der Heydt est considérée comme un partenaire de confiance pour des solutions innovantes sur les marchés financiers et nous sommes fiers de travailler à leurs côtés pour révolutionner le secteur financier et œuvrer pour amener chaque service bancaire dans l'espace blockchain, en toute sécurité. »

Fireblocks soutient maintenant plusieurs des plus grandes banques du monde, telles que BNY Mellon, Signature Bank et Siam Commercial Bank, en plus des principales bourses crypto-natives, des bureaux de prêt, des fonds spéculatifs, des bureaux OTC et des teneurs de marché, et est un partenaire de confiance pour les institutions financières et autres organisations du monde entier qui cherchent à entrer en toute sécurité dans l'espace des actifs numériques.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux bureaux de négociation et aux fonds spéculatifs d'augmenter les opérations d'actifs numériques en toute sécurité grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks a sécurisé le transfert de plus de $1 000 milliards d'actifs numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs en stockage et en transit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fireblocks.com .

À propos de Bankhaus von der Heydt

Fondée en 1754, Bankhaus von der Heydt est une banque privée, offrant des services bancaires traditionnels et numériques d'actifs, de titrisation et de fonds. Basée à Munich, Bankhaus von der Heydt est l'une des premières banques en Allemagne à proposer des services de blockchain, de trading de crypto-monnaies et de garde. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.1754.eu/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/970649/Fireblocks_Logo.jpg

Related Links

www.fireblocks.com



SOURCE Fireblocks