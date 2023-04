Eerste Zendure zonne-energieopslagsysteem voor balkons nu beschikbaar in Europa

BERLIJN, 6 april 2023 /PRNewswire/ -- Zendure - Een van de snelst groeiende energie-tech startups op het gebied van duurzame energieoplossingen, kondigt de voorverkoop aan van zijn eerste plug-and-play opslagsysteem voor zonne-energie voor balkons, SolarFlow. De voorverkoop start op 6 april. Energieliefhebbers kunnen dan de SolarFlow met één batterij (960 Wh per stuk) kopen vanaf een prijs van 1.399 euro.

Duurzaam en kosteneffectief

SolarFlow is een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor de opwaardering van zonne-energie op balkons. Overtollige stroom wordt dan overdag opgeslagen en 's nachts gebruikt om de koolstofvoetafdruk te verminderen. Tevens biedt dit systeem flexibiliteit bij het aanpassen van de zonne-energieopstellingen en is het verkrijgbaar als compleet pakket of als afzonderlijke componenten.

SolarFlow omvat een PV-hub die verbinding maakt met 800W-zonnepanelen en een slim batterijbeheersysteem met LFP-batterijen. Een enkele accu heeft een capaciteit van 960 Wh, maar is uitbreidbaar tot 3.849 Wh door verbinding met maximaal vier andere accu's. Dit betekent genoeg energie voor koppels en gezinnen. Het gebruik van twee SolarFlow batterijen resulteert in een gemiddelde jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening van 32% voor een gezin van vier personen, met een gemiddeld dagverbruik van 9,5 KWh, terwijl een zonnepaneel van 800W gemiddeld 3 KWh per dag genereert.

De belangrijkste kenmerken van SolarFlow in één oogopslag:

Eenvoudige installatie dankzij het plug-and-play concept

Compatibel met reeds op de markt verkrijgbare balkonzonnepanelen

Tot vier batterijen met een opslagcapaciteit van 960Wh

PV-hub met 800W vermogen

Aansluiting op zonnepaneel en micro-omvormer via MC4-connector

Maximale energieopbrengst via dual maximum power point tracking (800W input/1200W output)

Intelligente energiecontrole via app

Meer informatie over SolarFlow, inclusief prijzen en beschikbaarheid, vindt u op de officiële webpagina van Zendure .

Over Zendure

Zendure is een van de snelstgroeiende starters in energietechnologie, gevestigd in de technologiecentra van Silicon Valley in Californië, het Grotere Baaigebied in China en Japan. Het doel van Zendure is om energie beschikbaar en toegankelijk te maken waar en wanneer het meest nodig. Haar missie is democratisering van de nieuwste batterijtechnologie om schone en betaalbare elektriciteit te leveren via apparaten en diensten die geschikt zijn voor een on-grid en een off-grid levensstijl. Zo komt zowel on-grid als off-grid schone en betaalbare energie voorhanden. Sinds 2013 hebben Zendure's toonaangevende IoT-oplossingen voor energieopslag thuis geholpen het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren, zowel thuis, op het werk als in hun vrije tijd.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

SOURCE Zendure USA Inc.