Efor refuerza su presencia en Asia con la adquisición de No deviation
News provided byEfor
Mar 02, 2026, 20:00 ET
LYON, Francia, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Efor, líder global especializado en calidad y cumplimiento normativo para la industria de las ciencias de la vida, anuncia la adquisición de No deviation, empresa con sede en Singapur, reconocida por su experiencia en Puesta en Marcha, Calificación y Validación (CQV), Validación de Sistemas Informáticos (CSV), Cumplimiento de Calidad y Habilitación Digital.
Fundada en 2013, Efor ha construido una plataforma internacional líder dedicada a la calidad y el cumplimiento normativo para las industrias de las ciencias de la vida. Con más de 3.000 profesionales que operan en 18 países, el grupo apoya a líderes mundiales en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de dispositivos médicos.
Esta operación representa un hito significativo en la continua expansión de Efor en Asia. Con más de 300 profesionales operando en la región, Efor alcanza un nuevo nivel de escala y consolida su posición en el mercado asiático.
Fundada en 2007, No deviation opera actualmente en Singapur, China e Irlanda, siendo Singapur su principal centro de operaciones.
Con una presencia consolidada en los principales mercados asiáticos de ciencias de la vida, No deviation ha desarrollado sólidas capacidades de ejecución local, especialmente en entornos biofarmacéuticos de rápido crecimiento.
La alianza se basa en la visión compartida de ofrecer soluciones de calidad y cumplimiento normativo de alto valor en proyectos industriales complejos.
Con la incorporación de No deviation al grupo, Efor fortalece significativamente sus capacidades regionales en Puesta en Marcha, Calificación y Validación (CQV) y servicios de cumplimiento normativo de alto nivel.
Esta adquisición refuerza aún más la estrategia de expansión global de Efor, combinando un crecimiento orgánico sostenido con adquisiciones específicas.
"Asia es un pilar estratégico de nuestra visión global. Con No deviation, reforzamos nuestra presencia y posicionamos a Efor como un actor líder en calidad y cumplimiento normativo en los principales mercados asiáticos", afirmó Mathieu Roger, fundador y presidente de Efor.
"Unirnos a Efor abre un nuevo capítulo para No deviation. Esta alianza amplía nuestro alcance, preservando al mismo tiempo la profundidad técnica y el espíritu emprendedor que definen a nuestra organización", afirmó Pierre Winnepenninckx, fundador de No deviation.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2922502/Efor_Logo.jpg
Contacto: Floriane CARRET - [email protected]
Share this article